Почти 2400 свердловских семей получили выплаты «на первенца»
Для поддержания бюджета.
Для поддержания бюджета.
С начала 2018 года в Свердловской области 2 382 семьи реализовали право на получение ежемесячных выплат в связи с рождением первого ребенка.
По закону материальная помощь положена тем ячейкам общества, в которых размер среднедушевого дохода не превышает полтора прожиточных минимума трудоспособного населения, установленного в регионе за II квартал года, предшествующего году обращения за назначением указанной выплаты.
По данным министерства социальной политики Среднего Урала, в 2018 году размер ежемесячной выплаты составляет 10 210 рублей.
Для ее оформления необходимо обратиться в управление социальной политики (при рождении первого ребенка) или в отделение Пенсионного фонда (при рождении второго ребенка), или в МФЦ, сообщили «Уралинформбюро» в департаменте информационной политики Свердловской области.
Стоит отметить, что в рамках реализации программы регионального материнского капитала сертификаты на него получили более 55 000 семей, где родился третий или последующий ребенок. Размер выплаты в 2018 году проиндексирован до 131 400 рублей и 197 190 рублей при рождении тройни.
Ранее сообщалось, что в целом по стране в 2018 году на господдержку семей, в которых появился первый ребенок, планировалось потратить из федерального бюджета 21,4 миллиарда рублей. Однако за прошедшие 6 месяцев года на ежемесячные выплаты первенцам было потрачено лишь 1,9 миллиарда рублей. Обещанную поддержку получили 80 тысяч семей.