Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ни один не вышел: участник ликвидации Изваринского котла
Водитель чиновника 12 лет развозил взятки и все записывал
Поклонники заподозрили, что Лера Кудрявцева родила второго ребенка
Молодая семья состарилась в очереди на жилье
Будущая невестка Сенчуковой и Рыбина покорила Сеть красотой
Греция приходит в себя после огненного смерча В стране был объявлен трехдневный траур, прокуратура Греции начала расследование причин
Бабушка, прыгнувшая в ливневку за утонувшим внуком, умерла
Кущевка попалась: что выявила скрытая проверка МВД
«Гора свалилась с плеч». Петросян сообщил об окончании съемок
Умерла актриса Шарлотта Рэй
СМИ опубликовали снимки потерявшей рассудок Тереховой
СМИ поведали, как живет секс-символ 90-х Ветлицкая
Юлия Началова изменила цвет волос и стала неузнаваемой
Будущая невестка Сенчуковой и Рыбина покорила Сеть красотой
Главу управления МВД Узбекистана убили на рабочем месте
Черненко скончался на 57-м году жизни
Молодая семья состарилась в очереди на жилье
Можно ли купаться в фонтанах?
Фоторепортажи
13Финалисты конкурса «Астрономический фотограф года»
1790 лет со дня рождения Стэнли Кубрика
16:23 (мск), источник: Комсомольская правда

Семь районов Казани 7 августа останутся без света

В столице Татарстана 7 августа запланировано масштабное отключение электричества. Из-за ремонта линий электропредач без света останутся семь районов города.

Источник: Комсомольская правда

Так с 9:00 до 17:00 не будет света в Авиастроительном районе по улицам 2-я Бадаева, 1−25, 2−22; переулок 2-я Бадаева, 2−12, 1−7; Бадаева, 21а-47а, 24−50а; Камышинская 59−115, 58−82, 86а-120; Луначарского, 115−131а, 152/66−178; Пожарского, 81−103а, 84−98, 95−107, 96−106, Суворова, 73б-99, 50а-66, Харьковская, 67−77, 72−80, 82а-100, а также в частном секторе по улицам Ак Каен, Шомыртлы и садах «Сирень I».

С 8:00—13:00 в Вахитовском районе в жилых домах по улицам З. Султана, 19, Тукая, 57, с 9:00—17:00 — в жилых домах по улице Нариманова, 50, 55, 58, 60, 62; с 10:00—17:00 — в жилых домах по улице Волкова, 11, 19, 22, 25, 26, 29, 31, 39; с 14:00—18:00 — в жилом доме по улице Волкова, 70.

Также, с 8:30—17:00 в Кировском районе по улицам Ильича, 29, 31, Красикова, 1, 3.

Все новости региона
 Экс-президент ФИФА Зепп Блаттер: Катар получил ЧМ-2022 благодаря сговору
“Цифровой портрет” болельщика: украинская кухня, бургеры и айфоны
СМИ: при взрыве около Болоньи пострадали более 60 человек
На популярном египетском курорте акула убила туриста
Хрупкая девушка из Турции съела 255 кебабов за 23 минуты
В Госдуме предложили не лишать прав за выезд на встречную полосу
Как выглядят самые жуткие аэропорты в мире
В океане сфотографировали существ, напоминающих инопланетян
Какое имущество делят Евгений Петросян и Елена Степаненко?
Спорт
Стал известен возможный соперник «Спартака» в квалификации ЛЧ Об этом стало известно в понедельник в ходе жеребьевки в швейцарском Ньоне
Hi-Tech
Сеть популярных магазинов уходит из России навсегда Магазин перед закрытием обещает скидки до 70%.
Авто
Россияне снова полюбили Lada XRAY (но разлюбили «Солярис») Ассоциация европейского бизнеса подвела июльские итоги продаж новых автомобилей на российском рынке
Кино
«Гора свалилась с плеч». Петросян сообщил об окончании съемок Слова юмориста прозвучали двусмысленно на фоне его развода с Еленой Степаненко
Недвижимость
У москвички украли дверь за миллион рублей
В Ирландии выставили на продажу замок из «Игры престолов»
Американцам запретили курить в квартирах
Имеют ли коммунальщики право позорить должников?
Леди
Звездные красотки за 50, сохранившие фигуру девушки Иногда женщинам с легкостью удается сохранять свои стройные формы, сколько бы лет ни прошло. Давай посмотрим на этих «вечно юных» особ
Дети
Ирину Шейк поздравляют с беременностью Супермодель заинтриговала поклонников новым личным фото. 
Все о ремонте
Почему в СССР обои клеили на газеты?
Как сделать дом уютным: 16 бюджетных идей
Как использовать наружный декор в городской квартире: 10 ярких идей
Как спрятать провода от телевизора на стене: 4 дельных идеи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь