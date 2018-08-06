Семь районов Казани 7 августа останутся без света
В столице Татарстана 7 августа запланировано масштабное отключение электричества.
В столице Татарстана 7 августа запланировано масштабное отключение электричества.
Так с 9:00 до 17:00 не будет света в Авиастроительном районе по улицам 2-я Бадаева, 1−25, 2−22; переулок 2-я Бадаева, 2−12, 1−7; Бадаева, 21а-47а, 24−50а; Камышинская 59−115, 58−82, 86а-120; Луначарского, 115−131а, 152/66−178; Пожарского, 81−103а, 84−98, 95−107, 96−106, Суворова, 73б-99, 50а-66, Харьковская, 67−77, 72−80, 82а-100, а также в частном секторе по улицам Ак Каен, Шомыртлы и садах «Сирень I».
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