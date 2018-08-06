Семь районов Казани 7 августа останутся без света

Источник: Комсомольская правда

Так с 9:00 до 17:00 не будет света в Авиастроительном районе по улицам 2-я Бадаева, 1−25, 2−22; переулок 2-я Бадаева, 2−12, 1−7; Бадаева, 21а-47а, 24−50а; Камышинская 59−115, 58−82, 86а-120; Луначарского, 115−131а, 152/66−178; Пожарского, 81−103а, 84−98, 95−107, 96−106, Суворова, 73б-99, 50а-66, Харьковская, 67−77, 72−80, 82а-100, а также в частном секторе по улицам Ак Каен, Шомыртлы и садах «Сирень I».

С 8:00—13:00 в Вахитовском районе в жилых домах по улицам З. Султана, 19, Тукая, 57, с 9:00—17:00 — в жилых домах по улице Нариманова, 50, 55, 58, 60, 62; с 10:00—17:00 — в жилых домах по улице Волкова, 11, 19, 22, 25, 26, 29, 31, 39; с 14:00—18:00 — в жилом доме по улице Волкова, 70.