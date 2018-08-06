В перинатальном центре выписали мать-героиню с ее десятым малышом

Источник: РИАЦ

Четыре дня назад она родила в волгоградском перинатальном центре десятого ребенка. Новорождённый сровнял счёт мальчиков и девочек в этой большой и дружной семье.

— Роды прошли легко, несмотря на то, что Димочка мальчик крупненький — его вес 4100 г и рост 56 см. У мамы и малыша все хорошо, поэтому и выписываем их сегодня, — говорит главный врач ВОКПЦ2 Татьяна Веровская.

Валентина третий раз приезжает рожать в перинатальный центре, говорит, что здесь себя чувствует спокойно, всегда окружают заботливые врачи и медсестры.

— В минуты родов даже самой опытной женщине становится страшно, — признается Валентина. — И мои первые слова — только не оставляйте меня одну. И все время от момента поступления в перинатальный центр со схватками до рождения сына я была под присмотром настоящих профессионалов, отзывчивых и внимательных.

Встречать маму в роддом приехал супруг Сергей с тремя детьми. Сразу доложил, что дома — все в порядке, к приезду мамы и малыша все готово.

— Очень хочется увидеть других детей, и скорее окунуться в обычную жизнь, — -говорит многодетная мама. Без привычного колеса забот она уже не мыслит себя. Накормить всех, помочь с уроками, погулять, да еще переделать все домашние дела.

Своих детей они с ранних лет учат самостоятельности — что за собой нужно убирать, кровать по утрам застилать, маме и папе — помогать. Это очень облегчает жизнь многодетным родителям.

Старшие дети говорят, что маленького Диму все ждут. Он долгожданный, потому что уравнял в семье число мальчиков и девочек. Теперь всех стало по пять.

Семья Филипповых не только одна из самых больших в регионе, но и очень активная. В конце прошлого года они стали обладателем Гран При конкурса социальных и культурных проектов «ЛУКОЙЛ». Супругам вручили ключи от автомобиля «Лада Ларгус», чтобы они могли показать детям мир за пределами их села.

Тогда они делились, что сбылась их давняя мечта. Машина им нужна, чтобы возить детей в школу, до которой полтора километра, и для того, чтобы путешествовать. Сегодня на этой машине глава большого семейства забирал супругу из перинатального центра.

В прошлом году Валентина Филиппова была награждена почетным знаком губернатора Волгоградской области «Материнская слава» за вклад в воспитание и развитие детей, сохранение семейных ценностей и укрепление института семьи. В этом году администрация Городищенского района представила ходатайство о награждении супружеской пары орденом «Родительская слава».