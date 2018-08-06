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16:20 (мск), источник: Комсомольская правда

В Волгоград на День города приедут сильнейшие богатыри России

До Дня города Волгограда осталось меньше месяца — в этом году его будут поздравлять с рождением 1 сентября.

Источник: Комсомольская правда

429-я годовщина хоть и не круглая и не юбилейная, но программу подготовили большую и праздничную. Будет, где развлечься и малышам и взрослым. Например, 1 сентября в Волгограде пройдет турнир по силовому экстриму на кубок «Сталинградская битва».

Как рассказали «КП-Волгоград» в мэрии, на Кубок приедут сильнейшие богатыри со всех уголков России (из Москвы, Питера, Саратова, Красноярска, Омска и других). Все они уже именитые спортсмены со званиями — чемпиона России, Европы и мира. И все они в Волгограде покажут на что же способны: они будут толкать бревна по 150 килограммов, тягать «коромысло», и машину весом в 15 тонн, и еще много чем намерены поразить зрителей.

Судить богатырей будет мастер спорта по тяжёлой атлетике, мастер спорта международного класса по пауэрлифтингу по версии WPC и обладатель рекорда России в становой тяге — 417.5 кило — Михаил Кокляев.

Пройдет турнир на площади Павших Борцов 1 сентября с 14.00 до 18.00.

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