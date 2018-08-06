К юбилею Екатеринбурга в спорткомплексе «Калининец» откроют три новых корта

Источник: РИА "Новости"

Жители Екатеринбурга ко Дню города получат три спортивных подарка. К 295-летию уральской столицы в СОК «Калининец» откроют три новых корта: один хоккейный и два теннисных.

Раньше здесь уже была площадка для игры в теннис, где в 1980-е годы тренировалась заводская команда, выступавшая на всесоюзных соревнованиях. Со временем корт обветшал и опустел.

— Мы решили его реанимировать, более того, задумали обустроить два корта, соответствующих всем мировым стандартам, — рассказывает директор спорткомплекса Владимир Нагибин. — Здесь уже смонтировали ограждения, завезли грунт, в ближайшее время будут доставлены сетки и дополнительное оборудование. Думаю, 15—20 августа сможем ввести оба объекта в эксплуатацию. К 1 сентября появится тренерский состав, наберём ребят в теннисную секцию.

Тогда же планируется открыть и крытый хоккейный корт. До этого юные спортсмены Эльмаша и Уралмаша были вынуждены играть на открытом катке «Калининца», пока его из-за непогодности не списали. Монтаж новой площадки начнется ориентировочно уже 10—12 августа .

Параллельно в «Калининце» продолжат обустраивать современный легкоатлетический стадион, который будет достроен до конца текущего года. Согласно сайту госзакупок, здесь осталось оборудовать беговые дорожки, судейский павильон и сектора, провести электросети и линии связи. Все работы обойдутся в 128 миллионов рублей.