Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кем оказался убитый дочерьми Хачатурян - СМИ
Скандальный пост по дороге на юг: итоги проверки
Рома Зверь показал подросших дочерей
Мать сестер Хачатурян рассказала об отношениях в семье
Будущая невестка Сенчуковой и Рыбина покорила Сеть красотой
Греция приходит в себя после огненного смерча В стране был объявлен трехдневный траур, прокуратура Греции начала расследование причин
Дележ имущества со Степаненко вскрыл настоящую фамилию Петросяна
Заговор рухнул: Скрипаль хочет вернуться в РФ
9 свежих российских сериалов, достойных повторного просмотра
Не такие, как все: 10 молодых необычных актеров
СМИ рассказали, как живет секс-символ 90-х Ветлицкая
“Плюс сто кг”: Жена Овечкина позирует в купальнике
Юлия Началова изменила цвет волос и стала неузнаваемой
Будущая невестка Сенчуковой и Рыбина покорила Сеть красотой
"Без краски, без всего": в Сети смеются над Пугачевой - СМИ
Актер Черненко скончался на 57-м году жизни
Бондарчук купил квартиру с видом на Кремль
В Египте откопали нового Сфинкса
Фоторепортажи
16Лесные пожары в Греции
1010 стран с самым дешевым бензином
16:09 (мск), источник: Комсомольская правда

К юбилею Екатеринбурга в спорткомплексе «Калининец» откроют три новых корта

Площадки будут предназначены для тренировок хоккеистов и теннисистов.

Источник: РИА "Новости"

Жители Екатеринбурга ко Дню города получат три спортивных подарка. К 295-летию уральской столицы в СОК «Калининец» откроют три новых корта: один хоккейный и два теннисных.

Раньше здесь уже была площадка для игры в теннис, где в 1980-е годы тренировалась заводская команда, выступавшая на всесоюзных соревнованиях. Со временем корт обветшал и опустел.

— Мы решили его реанимировать, более того, задумали обустроить два корта, соответствующих всем мировым стандартам, — рассказывает директор спорткомплекса Владимир Нагибин. — Здесь уже смонтировали ограждения, завезли грунт, в ближайшее время будут доставлены сетки и дополнительное оборудование. Думаю, 15—20 августа сможем ввести оба объекта в эксплуатацию. К 1 сентября появится тренерский состав, наберём ребят в теннисную секцию.

Тогда же планируется открыть и крытый хоккейный корт. До этого юные спортсмены Эльмаша и Уралмаша были вынуждены играть на открытом катке «Калининца», пока его из-за непогодности не списали. Монтаж новой площадки начнется ориентировочно уже 10—12 августа.

Параллельно в «Калининце» продолжат обустраивать современный легкоатлетический стадион, который будет достроен до конца текущего года. Согласно сайту госзакупок, здесь осталось оборудовать беговые дорожки, судейский павильон и сектора, провести электросети и линии связи. Все работы обойдутся в 128 миллионов рублей.

«Калининец» начали реконструировать в преддверии ЧМ-2018. К мундиалю в спорткомплексе обновили футбольное поле.

Все новости региона
 “Цифровой портрет” болельщика: украинская кухня, бургеры и айфоны
Путина попросили помочь тюменскому онкоцентру
На Украине обсуждают прекращение железнодорожного сообщения с РФ
Дольщики Urban Group попросили Путина разобраться с ситуацией
Какое имущество делят Евгений Петросян и Елена Степаненко?
В океане сфотографировали существ, напоминающих инопланетян
Ученые доказали, что психологический возраст влияет на здоровье
Где живут самые счастливые люди на планете (фото)
Прирожденные убийцы: животные, которые умеют и любят воевать
Спорт
Стал известен возможный соперник «Спартака» в квалификации ЛЧ Об этом стало известно в понедельник в ходе жеребьевки в швейцарском Ньоне
Hi-Tech
Сеть популярных магазинов уходит из России навсегда Магазин перед закрытием обещает скидки до 70%.
Авто
Водитель чиновника 12 лет развозил взятки и все записывал Нешуточный скандал разгорелся в Аргентине, где благодаря шоферу удалось «накрыть» чиновников-коррупционеров
Кино
«Гора свалилась с плеч». Петросян сообщил об окончании съемок Слова юмориста прозвучали двусмысленно на фоне его развода с Еленой Степаненко
Недвижимость
Как устроен мавзолей Ленина снаружи и изнутри (фото)
Криминальная Европа: 5 мест, где вас могут обокрасть
Какую квартиру может купить в ипотеку средний москвич
Пугачева отправилась в Европу за видом на жительство
Леди
Звездные красотки за 50, сохранившие фигуру девушки Иногда женщинам с легкостью удается сохранять свои стройные формы, сколько бы лет ни прошло. Давай посмотрим на этих «вечно юных» особ
Дети
Ирину Шейк поздравляют с беременностью Супермодель заинтриговала поклонников новым личным фото. 
Все о ремонте
Почему в СССР обои клеили на газеты?
Как сделать дом уютным: 16 бюджетных идей
Как использовать наружный декор в городской квартире: 10 ярких идей
Как спрятать провода от телевизора на стене: 4 дельных идеи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь