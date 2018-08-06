Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кем оказался убитый дочерьми Хачатурян - СМИ
Водитель чиновника 12 лет развозил взятки и все записывал
Александр Самедов стал отцом в третий раз
Сотни заемщиков в США лишились жилья из-за сбоя
Юлия Началова изменила цвет волос и стала неузнаваемой
Греция приходит в себя после огненного смерча В стране был объявлен трехдневный траур, прокуратура Греции начала расследование причин
Дележ имущества со Степаненко вскрыл настоящую фамилию Петросяна
Заговор рухнул: Скрипаль хочет вернуться в РФ
«Гора свалилась с плеч». Петросян сообщил об окончании съемок
Умерла актриса Шарлотта Рэй
76-летняя Терехова уже никого не узнает и почти не говорит - СМИ
СМИ поведали, как живет секс-символ 90-х Ветлицкая
Как мужчине выглядеть в жару прилично
Леонардо ДиКаприо с молодой возлюбленной отдыхает в Италии
"Без краски, без всего": в Сети смеются над Пугачевой - СМИ
Актер Черненко скончался на 57-м году жизни
Бондарчук купил квартиру с видом на Кремль
Молодая семья состарилась в очереди на жилье
Фоторепортажи
8Первая полноформатная встреча Путина и Трампа
28Хорватия впервые вышла в финал ЧМ
16:35 (мск), источник: dostup1.ru

Челябинцы увидят солнечное затмение и самый красивый звездопад года в выходные

Затмение станет третьим за это лето: 13 июля произошло частичное солнечное затмение и 27−28 — полное лунное.

В субботу, 11 августа, южноуральцы смогут наблюдать солнечное затмение — оно станет третьим крупным астрономическим событием лета-2018: 13 июля произошло частичное солнечное затмение, в ночь на 28-е — полное лунное, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Небесное явление можно будет наблюдать 11 августа, с 14.23 до 15.42. Максимальная его фаза наступит в 15.03. Челябинцы смогут увидеть частичное солнечное затмение — Луна закроет Солнце на 20% от края диска.

Кроме того, в ночь на 13 августа жители России смогут наблюдать за метеорным потоком Персеиды. В час ожидается падение до 100 метеоров. Специалисты Международной метеорной организации обещают, что это будем самый красивый звездопад 2018 года.

Астрологи в связи с крупными космическими событиями не остаются в стороне и напоминают о необходимости соблюдать умеренность во всем и следить за настроением, поскольку «в июле и августе в космосе бродит мощная энергия, тем более ко всем трем затмениям имеет отношение (с астрологической точки зрения) Уран — планета революций и вдохновения».

Все новости региона
 В центре Челябинска 52 здания и 23 дома останутся без воды
Челябинцы увидят солнечное затмение и самый красивый звездопад года в выходные
СМИ: при взрыве около Болоньи пострадали более 60 человек
На популярном египетском курорте акула убила туриста
Хрупкая девушка из Турции съела 255 кебабов за 23 минуты
В Госдуме предложили не лишать прав за выезд на встречную полосу
Как выглядят самые жуткие аэропорты в мире
В океане сфотографировали существ, напоминающих инопланетян
Какое имущество делят Евгений Петросян и Елена Степаненко?
Спорт
Стал известен возможный соперник «Спартака» в квалификации ЛЧ Об этом стало известно в понедельник в ходе жеребьевки в швейцарском Ньоне
Hi-Tech
Сеть популярных магазинов уходит из России навсегда Магазин перед закрытием обещает скидки до 70%.
Авто
Россияне снова полюбили Lada XRAY (но разлюбили «Солярис») Ассоциация европейского бизнеса подвела июльские итоги продаж новых автомобилей на российском рынке
Кино
«Гора свалилась с плеч». Петросян сообщил об окончании съемок Слова юмориста прозвучали двусмысленно на фоне его развода с Еленой Степаненко
Недвижимость
Как устроен мавзолей Ленина снаружи и изнутри (фото)
Криминальная Европа: 5 мест, где вас могут обокрасть
Какую квартиру может купить в ипотеку средний москвич
Пугачева отправилась в Европу за видом на жительство
Леди
Звездные красотки за 50, сохранившие фигуру девушки Иногда женщинам с легкостью удается сохранять свои стройные формы, сколько бы лет ни прошло. Давай посмотрим на этих «вечно юных» особ
Дети
Ирину Шейк поздравляют с беременностью Супермодель заинтриговала поклонников новым личным фото. 
Все о ремонте
Почему в СССР обои клеили на газеты?
Как сделать дом уютным: 16 бюджетных идей
Как использовать наружный декор в городской квартире: 10 ярких идей
Как спрятать провода от телевизора на стене: 4 дельных идеи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь