Челябинцы увидят солнечное затмение и самый красивый звездопад года в выходные
Затмение станет третьим за это лето: 13 июля произошло частичное солнечное затмение и 27−28 — полное лунное.
Затмение станет третьим за это лето: 13 июля произошло частичное солнечное затмение и 27−28 — полное лунное.
В субботу, 11 августа, южноуральцы смогут наблюдать солнечное затмение — оно станет третьим крупным астрономическим событием лета-2018: 13 июля произошло частичное солнечное затмение, в ночь на 28-е — полное лунное, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Небесное явление можно будет наблюдать 11 августа, с 14.23 до 15.42. Максимальная его фаза наступит в 15.03. Челябинцы смогут увидеть частичное солнечное затмение — Луна закроет Солнце на 20% от края диска.
Кроме того, в ночь на 13 августа жители России смогут наблюдать за метеорным потоком Персеиды. В час ожидается падение до 100 метеоров. Специалисты Международной метеорной организации обещают, что это будем самый красивый звездопад 2018 года.
Астрологи в связи с крупными космическими событиями не остаются в стороне и напоминают о необходимости соблюдать умеренность во всем и следить за настроением, поскольку «в июле и августе в космосе бродит мощная энергия, тем более ко всем трем затмениям имеет отношение (с астрологической точки зрения) Уран — планета революций и вдохновения».