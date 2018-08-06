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16:40 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Сильный ветер, ливни и град прогнозируются на Дону 6—8 августа

Сильный ветер, ливни и град прогнозируются в Ростовской области 6—8 августа, сообщает ГУ МЧС РФ по региону.

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Источник: Аргументы и факты

«В течение суток 7 августа, ночью и утром 8 августа местами по территории Ростовской области ожидается комплекс метеорологических явлений (КМЯ): сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20−22 м/с», — говорится в сообщении.

МЧС просит жителей и гостей области максимально исключить пребывание на улице в непогоду, избегать нахождения рядом с ЛЭП, деревьями и рекламными щитами, быть предельно внимательными при парковке транспорта.

В случае экстренной ситуации рекомендуется звонить по телефону «101».

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