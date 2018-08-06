Сильный ветер, ливни и град прогнозируются на Дону 6—8 августа

«В течение суток 7 августа, ночью и утром 8 августа местами по территории Ростовской области ожидается комплекс метеорологических явлений (КМЯ): сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20−22 м/с», — говорится в сообщении.

МЧС просит жителей и гостей области максимально исключить пребывание на улице в непогоду, избегать нахождения рядом с ЛЭП, деревьями и рекламными щитами, быть предельно внимательными при парковке транспорта.