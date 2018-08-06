Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кем оказался убитый дочерьми Хачатурян - СМИ
Водитель чиновника 12 лет развозил взятки и все записывал
В Сети спорят, на кого похожа дочь Асмус и Харламова
В Египте откопали нового Сфинкса
Юлия Началова изменила цвет волос и стала неузнаваемой
Звезда снижает активность, или Когда Солнце уничтожит ЗемлюМожет ли Солнце остыть или, наоборот, внезапно взорваться
Дележ имущества со Степаненко вскрыл настоящую фамилию Петросяна
Заговор рухнул: Скрипаль хочет вернуться в РФ
9 свежих российских сериалов, достойных повторного просмотра
Не такие, как все: 10 молодых необычных актеров
СМИ опубликовали снимки потерявшей рассудок Тереховой
СМИ поведали, как живет секс-символ 90-х Ветлицкая
Как мужчине выглядеть в жару прилично
Леонардо ДиКаприо с молодой возлюбленной отдыхает в Италии
Главу управления МВД Узбекистана убили на рабочем месте
Черненко скончался на 57-м году жизни
Молодая семья состарилась в очереди на жилье
Бондарчук купил квартиру с видом на Кремль
Фоторепортажи
13Финалисты конкурса «Астрономический фотограф года»
1790 лет со дня рождения Стэнли Кубрика
16:20 (мск), источник: Volga News

За год в Курумоче и Смышляевке построят новые детские садики

Управление градостроительства и ЖКХ Волжского района объявило два аукциона на строительство детских садов. Информация об этом опубликована на портале госзакупок.

Строительство детского сада на 250 мест в пгт. Смышляевка обойдется в 238,2 млн рублей.

На возведение детского сада на 150 мест в с. Курумоч власти Волжского района готовы потратить 119 млн рублей.

Согласно аукционной документации, строительство обоих детских садов должно быть завершено к сентябрю 2019 года.

Подрядчики станут известны в конце августа.

Все новости региона
При крушении вертолета в Красноярском крае погиб самарец
СМИ: при взрыве около Болоньи пострадали более 60 человек
На популярном египетском курорте акула убила туриста
Хрупкая девушка из Турции съела 255 кебабов за 23 минуты
В Госдуме предложили не лишать прав за выезд на встречную полосу
Как выглядят самые жуткие аэропорты в мире
В океане сфотографировали существ, напоминающих инопланетян
Какое имущество делят Евгений Петросян и Елена Степаненко?
Спорт
Стал известен возможный соперник «Спартака» в квалификации ЛЧ Об этом стало известно в понедельник в ходе жеребьевки в швейцарском Ньоне
Hi-Tech
Сеть популярных магазинов уходит из России навсегда Магазин перед закрытием обещает скидки до 70%.
Авто
Россияне снова полюбили Lada XRAY (но разлюбили «Солярис») Ассоциация европейского бизнеса подвела июльские итоги продаж новых автомобилей на российском рынке
Кино
«Гора свалилась с плеч». Петросян сообщил об окончании съемок Слова юмориста прозвучали двусмысленно на фоне его развода с Еленой Степаненко
Недвижимость
У москвички украли дверь за миллион рублей
В Ирландии выставили на продажу замок из «Игры престолов»
Американцам запретили курить в квартирах
Имеют ли коммунальщики право позорить должников?
Леди
Звездные красотки за 50, сохранившие фигуру девушки Иногда женщинам с легкостью удается сохранять свои стройные формы, сколько бы лет ни прошло. Давай посмотрим на этих «вечно юных» особ
Дети
Ирину Шейк поздравляют с беременностью Супермодель заинтриговала поклонников новым личным фото. 
Все о ремонте
Странные вы какие-то: 6 примет коммунального быта в разных странах
Что такое эркер и зачем он нужен в квартире?
Как сделать освещение в ванной: советы профи
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь