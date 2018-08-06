За год в Курумоче и Смышляевке построят новые детские садики
Управление градостроительства и ЖКХ Волжского района объявило два аукциона на строительство детских садов. Информация об этом опубликована на портале госзакупок.
Управление градостроительства и ЖКХ Волжского района объявило два аукциона на строительство детских садов. Информация об этом опубликована на портале госзакупок.
Строительство детского сада на 250 мест в пгт. Смышляевка обойдется в 238,2 млн рублей.
На возведение детского сада на 150 мест в с. Курумоч власти Волжского района готовы потратить 119 млн рублей.
Согласно аукционной документации, строительство обоих детских садов должно быть завершено к сентябрю 2019 года.
Подрядчики станут известны в конце августа.