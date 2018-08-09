На качелях: почему баланс между карьерой и семьей невозможен

Тема баланса и реализованности в жизни женщины в последнее десятилетие стала очень актуальной, и только ленивый не высказал свое мнение на этот счет. Еще некоторое время назад я сама наивно полагала, что баланс — это что-то само собой разумеющееся для любой женщины. Но со временем, являясь свидетелем развития сотен карьер, мое мнение изменилось. Теперь я думаю, что достичь баланса можно либо в очень краткосрочной перспективе, судорожно «натянув» все области своей жизни на колесо баланса, как на барабан и с напряжением балансируя между работой, семьей, обучением, отдыхом, здоровьем, творчеством и так далее. Или же расслабиться и предпочесть относительный баланс в долгосрочной перспективе, когда при общей наполненности жизни женщина фокусируется и отдает предпочтение той или иной ее области в разные периоды времени. Первый вариант при всей своей заманчивости из-за статуса «супер женщины» очень энергозатратен и чреват нервными срывами. Ведь так сложно быть идеальной во всем и сразу. Второй вариант при своей внешней простоте часто требует от современной женщины невозможного: снизить градус перфекционизма и согласиться быть неидеальной.

За более чем 15 лет в рекрутменте и карьерном консультировании я видела большое количество профессиональных судеб женщин. Было среди них и несколько десятков выдающихся карьер. Но ради них женщинам чаще всего приходилось жертвовать не только балансом в каких-то отдельных сферах жизни (друзья, хобби или отдых), но и всей остальной жизнью, которая есть за пределами работы.

Например, в середине 2000-х почти на каждом интервью с женщиной-финансистом я слышала примерно одинаковую историю: в роддом поехала прямо с совещания с ноутбуком и портфелем бумаг, а через час после родов уже читала отчеты и вела переговоры по телефону. Отпусков у этих женщин не было по три года к ряду, шопинг или ужин с подружками — неслыханная потеря времени. Новорожденному ребенку находили няню, и через две недели мама уже полноценно возвращалась к работе. В последней отчаянной попытке быть «хорошей матерью», она сцеживала молоко, и малышу несколько раз в день отвозились контейнеры со свежим грудным молоком.

По многочисленным примерам я поняла, что ситуация носит далеко не временный характер. Карьера затягивает! Одна крутая должность сменяется другой с еще более амбициозными задачами и вызовами, не ответить на которые женщина уже не может.

В личных беседах она могла сколько угодно жаловаться на усталость и нервное истощение, но только на горизонте маячил новый проект, как «карьеристка» забывала про свои жалобы и желание сменить профессию на какую-нибудь более спокойную и творческую.

Со многими из таких женщин топ-менеджеров я давно дружу. И чем выше они поднимаются по карьерной лестнице, тем реже мы видимся. Все общение сводится к переписке в мессенджерах и встречах на профессиональных конференциях. Материально они более чем обеспечены, поэтому это не тот случай, когда «убиваются» на работе, чтобы прокормить семью. Психологи, вероятно, объяснили бы эти случаи карьеризма проблемами детства, когда родители либо недостаточно хвалили, либо эмоционально соединялись со своими детьми только в моменты их достижений. Девочка выросла, а бессознательное желание утвердиться, получить признание, доказать окружающим, родителям, себе, что она достойна любви только растет с каждым реализованным проектом.

Причем такой зашкаливающий карьеризм у женщин случается не только в рамках крупных компаний, «заводов-пароходов» и банков. Последние три года я с коллегами из нашего агентства развиваю карьерный профиль в одной из крупных социальных сетей. За это время познакомилась с большим количеством блогеров, в том числе с аудиторией свыше 500 тысяч человек. И, если кто-то думает, что эти женщины только и делают, что целыми днями сидят в салоне красоты, позируют на фотосессиях или перемещаются с курорта на курорт, то он сильно заблуждается. За воздушным, лучезарным имиджем стоит 18-часовой рабочий день и окончательно нарушенные личные границы. А за яркими фасадами их инстаграмов скрывается постоянный поиск вирального контента, старания выделиться, придумать что-то новое и отчаянные попытки удивить, развлечь и влюбить в себя свою аудиторию.

Один марафон, прямой эфир, вебинар следует за другим. У блогера десятки открытых чатов в мессенджерах с организаторами различных активностей, рекламодателями и рекламными площадками. Одна моя знакомая, блогер с аудиторией 700 тысяч человек в личной беседе поделилась со мной, что при всей внешней благополучности жизни, ее не оставляет чувство вины перед маленькой дочкой, которой она не в состоянии уделить сфокусированного внимания, отвечая на миллион сообщений, касающихся продвижения блога. Дочь тоже стала частью ее блога, так как дети, наряду с животными, — это самый виральный контент.

И вместо того, чтобы просто погулять или поиграть с ребенком, моя знакомая делает постановочные «принцессные» фото и видео, уговаривая девочку за конфету или игрушку позировать и смешно кривляться. Книги покупаются тоже лишь для того, чтобы появиться в блоге. Читать их просто некогда. Вечеринка с подругами на фото и видео — это деловая встреча с другими блогерами в рамках совместных проектов. Романтический ужин с мужем — очередной информационный повод и способ вовлечь аудиторию в общение. Женщина оказывается заложницей своего имиджа, а вся ее жизнь направлена на удержание аудитории. Какой уж тут баланс!

Ведя блог о карьере, мы часто получаем сообщения от наших читательниц в декрете, которые мечтают о профессиональной реализации, но не знают, как и куда возвращаться после долгого «простоя». У некоторых из них было несколько декретов подряд, профессиональные навыки утеряны, уверенность в себе тоже дала трещину. У этих женщин есть семья, дети, время на чтение, красоту, встречи с друзьями, качественный отдых, но нет профессиональной востребованности и реализованности. В этом случае баланс так же нарушен.

Конечно, наполненность жизни у всех разная. Но о балансе речь идет только в том случае, если то, что женщине реально ценно и важно, присутствует в ее жизни. Если женщина подходит осознанно к своей жизни и точно знает, чего она хочет, то нет никакой необходимости обеспечивать идеальное равенство между всеми областями и сферами. В каждый момент времени на передний план выходят самые главные приоритеты, и жизнь выстраивается вокруг них. И тогда «карьерная» волна сменяется «детской», а та в свою очередь сменяется «саморазвитием», затем вновь подкатывает «карьерная» волна.

Порой надо не стремиться все успеть и не бояться выпасть из профессиональной обоймы. Тренинги и поездки в дальние страны никуда от вас не денуться. Друзья на то и друзья, чтобы понимать ваши приоритеты. Просто поймите, что важнее для вас именно в этот период вашей жизни: быть мамой или строить карьеру.