На качелях: почему баланс между карьерой и семьей невозможен
Успеть все и везде можно, но это чревато нервным срывом. Нельзя быть первой во всем, неважно речь идет о работе, доме или же спортивных соревнованиях.
Успеть все и везде можно, но это чревато нервным срывом. Нельзя быть первой во всем, неважно речь идет о работе, доме или же спортивных соревнованиях.
Тема баланса и реализованности в жизни женщины в последнее десятилетие стала очень актуальной, и только ленивый не высказал свое мнение на этот счет. Еще некоторое время назад я сама наивно полагала, что баланс — это
За более чем 15 лет в рекрутменте и карьерном консультировании я видела большое количество профессиональных судеб женщин. Было среди них и несколько десятков выдающихся карьер. Но ради них женщинам чаще всего приходилось жертвовать не только балансом в
Например, в середине 2000-х почти на каждом интервью с
По многочисленным примерам я поняла, что ситуация носит далеко не временный характер. Карьера затягивает! Одна крутая должность сменяется другой с еще более амбициозными задачами и вызовами, не ответить на которые женщина уже не может.
В личных беседах она могла сколько угодно жаловаться на усталость и нервное истощение, но только на горизонте маячил новый проект, как «карьеристка» забывала про свои жалобы и желание сменить профессию на
Со многими из таких женщин
Причем такой зашкаливающий карьеризм у женщин случается не только в рамках крупных компаний, «заводов-пароходов» и банков. Последние три года я с коллегами из нашего агентства развиваю карьерный профиль в одной из крупных социальных сетей. За это время познакомилась с большим количеством блогеров, в том числе с аудиторией свыше 500 тысяч человек. И, если
Один марафон, прямой эфир, вебинар следует за другим. У блогера десятки открытых чатов в мессенджерах с организаторами различных активностей, рекламодателями и рекламными площадками. Одна моя знакомая, блогер с аудиторией 700 тысяч человек в личной беседе поделилась со мной, что при всей внешней благополучности жизни, ее не оставляет чувство вины перед маленькой дочкой, которой она не в состоянии уделить сфокусированного внимания, отвечая на миллион сообщений, касающихся продвижения блога. Дочь тоже стала частью ее блога, так как дети, наряду с животными, — это самый виральный контент.
И вместо того, чтобы просто погулять или поиграть с ребенком, моя знакомая делает постановочные «принцессные» фото и видео, уговаривая девочку за конфету или игрушку позировать и смешно кривляться. Книги покупаются тоже лишь для того, чтобы появиться в блоге. Читать их просто некогда. Вечеринка с подругами на фото и видео — это деловая встреча с другими блогерами в рамках совместных проектов. Романтический ужин с мужем — очередной информационный повод и способ вовлечь аудиторию в общение. Женщина оказывается заложницей своего имиджа, а вся ее жизнь направлена на удержание аудитории. Какой уж тут баланс!
Ведя блог о карьере, мы часто получаем сообщения от наших читательниц в декрете, которые мечтают о профессиональной реализации, но не знают, как и куда возвращаться после долгого «простоя». У некоторых из них было несколько декретов подряд, профессиональные навыки утеряны, уверенность в себе тоже дала трещину. У этих женщин есть семья, дети, время на чтение, красоту, встречи с друзьями, качественный отдых, но нет профессиональной востребованности и реализованности. В этом случае баланс так же нарушен.
Конечно, наполненность жизни у всех разная. Но о балансе речь идет только в том случае, если то, что женщине реально ценно и важно, присутствует в ее жизни. Если женщина подходит осознанно к своей жизни и точно знает, чего она хочет, то нет никакой необходимости обеспечивать идеальное равенство между всеми областями и сферами. В каждый момент времени на передний план выходят самые главные приоритеты, и жизнь выстраивается вокруг них. И тогда «карьерная» волна сменяется «детской», а та в свою очередь сменяется «саморазвитием», затем вновь подкатывает «карьерная» волна.
Порой надо не стремиться все успеть и не бояться выпасть из профессиональной обоймы. Тренинги и поездки в дальние страны никуда от вас не денуться. Друзья на то и друзья, чтобы понимать ваши приоритеты. Просто поймите, что важнее для вас именно в этот период вашей жизни: быть мамой или строить карьеру.
Виктория Филиппова.