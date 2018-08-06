Злой не значит умный: ученые опровергли популярный миф

Источник: AP 2018

Читайте также Где живут самые счастливые люди на Земле (фото)

Сердитые люди склонны думать, что они более умны, чем есть на самом деле.

Так утверждают авторы научной статьи, опубликованной в июльском номере журнала Intelligence.

В двух исследованиях приняли участие 528 человек. Участников просили оценить свою вспыльчивость и интеллектуальные способности по 25-балльной шкале. После этого с ними провели тесты на уровень интеллекта.

«В своем последнем проекте я изучал взаимосвязь между гневом и различными когнитивными функциями. Я заметил, что гнев отличается от других негативных эмоций, таких как грусть, беспокойство или депрессия. Он связан с предубеждениями более оптимистического характера», — отметил исследователь Марцин Заенковски из Варшавского университета.

Результаты показали, что гнев не связан с уровнем интеллекта, но люди, которые быстро теряют над собой контроль, склонны переоценивать свои умственные способности.

Причина в том, что гнев как эмоция связан с нарциссизмом, считает Заенковски.