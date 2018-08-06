В Омске посчитали число курильщиков среди взрослых и детей

В этой связи с января по июль 2018 года в медицинских учреждениях было подсчитано общее число курильщиков.

Так, в государственных учреждения здравоохранения Омской области выявлено 36206 курящих лиц, 947 из них — дети и подростки. Из общего числа курильщиков 8751 был направлен в кабинеты по отказу от курения и школы по оказанию медицинской помощи желающим бросить курить, еще 6072 человека направили в ГУЗОО «Наркологический диспансер».