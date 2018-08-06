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16:29 (мск), источник: СуперОмск

В Омске посчитали число курильщиков среди взрослых и детей

Как стало известно «СуперОмску», в Областном центре медицинской профилактики представили анализ сведений об эффективности оказания медицинской помощи желающим бросить курить, проведенной в учреждениях здравоохранения региона.

В этой связи с января по июль 2018 года в медицинских учреждениях было подсчитано общее число курильщиков.

Так, в государственных учреждения здравоохранения Омской области выявлено 36206 курящих лиц, 947 из них — дети и подростки. Из общего числа курильщиков 8751 был направлен в кабинеты по отказу от курения и школы по оказанию медицинской помощи желающим бросить курить, еще 6072 человека направили в ГУЗОО «Наркологический диспансер».

Отметим, что согласно совместному докладу регионального Роспотребнадзора и «Центра гигиены и эпидемиологии», в 2017 году по рекомендации Минздрава РФ в Омской области осмотрено 365 тыс. человек. Так, факторы риска для развития ряда заболеваний в связи с курением зафиксированы у 10,4% прошедших обследование.

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