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16:27 (мск), источник: ИА Башинформ

Башкирские тележурналисты и радиоведущие расскажут жителям республики про цифровое телевидение

Цифровой эфирный сигнал продолжает проникать в дома жителей региона. Сегодня цифровое телевидение уже есть у более чем 90% жителей республики. Даже в самой отдаленной деревне сейчас люди могут абсолютно бесплатно смотреть 20 цифровых каналов в HD-качестве. В их числе — программы ГТРК «Башкортостан» на русском и башкирском языках. Филиал ВГТРК полностью перешёл на цифровой формат вещания, первым запустил в сетку федеральных программ врезки регионального вещания в новом формате высокой четкости. Телеканал можно «в цифре» не только смотреть (Россия-1, Россия-24), но и слушать (радио «Маяк», радио «Вести ФМ», «Радио России»).

216 современных передающих центров, установленных по всей республике, дают цифровому сигналу дорогу в каждый дом. Телевизоры последнего поколения ловят его без труда. Для марок более старшего поколения понадобится приставка. Это единственная возможная трата.

«Алгоритм действий тут нехитрый. Если ваш телевизор моложе 2014 года, скорее всего, в него уже встроен ресивер, который и поддерживает цифровой стандарт. Если нет — приставку можно купить в любом магазине электроники, по цене от 700 до 1500 рублей. Кроме того, необходимо иметь обычную дециметровую антенну, которая будет ловить сигнал. Если есть и ресивер, и антенна, даже старенький телевизор поймает в эфире все цифровые каналы», — поясняет специалист филиала российской телевизионной и радиовещательной сети в РБ Наталья Колупаева.

«И это радует, — отмечает руководитель национального вещания ГТРК “Башкортостан” Вильдан Галин, — потому что на канале, теперь уже в цифровом качестве, остаются проекты на родном башкирском языке. Для нас это двойная ответственность. Корреспонденты, режиссеры, редакторы, операторы это понимают и уже планируют новое оформление программ, интересные темы и другую подачу».

В эру цифрового телевидения Башкортостан входит очень быстро. С конца 2017 года более четырех миллионов человек подключились к первому мультиплексу с 10 каналами. До конца нынешнего года всем жителям станет доступен второй мультиплекс — а это уже 20 бесплатных цифровых каналов.

«В города и села Башкортостана направляется десант для того, чтобы помочь жителям разобраться в перипетиях цифрового телевидения. Зрителям нужно успеть подключиться к “цифре” до следующего года. Ведь с января 2019 аналоговое телевидение просто перестанет существовать», — комментирует координатор акции, продюсер коммерческих проектов ГТРК «Башкортостан» Лариса Гордеева.

Первыми презентацию возможностей бесплатного телевидения высокого качества увидят жители села Месягутово Дуванского района. В четверг, 9 августа, цифровой десант приедет сюда, а с ним — известные ведущие Айгуль Кантюкова и Фирдат Галиев. Праздник с участием местных артистов будет снимать съемочная группа ГТРК «Башкортостан». Активные участники получат в подарок тот самый, необходимый ресивер. Главный приз — телевизор, сообщила пресс-секретарь филиала ВГТРК ГТРК «Башкортостан» Гульназ Исхакова.

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