Восемь человек заблудились в горах Алматинской области
Сразу две спасательные операции с разницей в один час пришлось провести спасателям РОСО КЧС МВД РК в минувшее воскресенье, сообщает NUR.KZ со ссылкой на
Сразу две спасательные операции с разницей в один час пришлось провести спасателям РОСО КЧС МВД РК в минувшее воскресенье, сообщает NUR.KZ со ссылкой на
Вечером 5 августа спасатели получили информацию о том, что группа из 5 взрослых и одного ребенка заблудились во время похода на БАО. Выяснилось, что группа проследовала от Алешкинского моста вдоль реки в южном направлении. Заблудившееся шли примерно 90 минут. На помощь туристам выехали спасатели с кинологическим расчетом. К счастью, никому не понадобилась медпомощь.
Вторую операцию пришлось осуществить через час после первого вызова. 3 женщины потерялись в урочище