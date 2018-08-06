Восемь человек заблудились в горах Алматинской области

Вечером 5 августа спасатели получили информацию о том, что группа из 5 взрослых и одного ребенка заблудились во время похода на БАО. Выяснилось, что группа проследовала от Алешкинского моста вдоль реки в южном направлении. Заблудившееся шли примерно 90 минут. На помощь туристам выехали спасатели с кинологическим расчетом. К счастью, никому не понадобилась медпомощь.

Вторую операцию пришлось осуществить через час после первого вызова. 3 женщины потерялись в урочище Кок-Жайляу. Другая группа вместе с собаками направились на поиски заплутавших женщин. Прибыв на место, спасатели выяснили, что одной из них нужна помощь. Операция по спасению прошла успешно. Спасатели напомнили всем, кто собирается идти в поход, о соблюдении элементарных мер безопасности. Туристам следует сообщить родным о маршруте, количестве участников и примерном времени возвращения.