Бывший муж Бритни Спирс требует артистку увеличить алименты на детей втрое
Певица Бритни Спирс и ее
Певица Бритни Спирс и ее
Бритни Спирс и ее бывший муж Кевин Федерлайн продолжают судиться по поводу алиментов.
Певица подозревает, что Кевин просит дополнительных средств, чтобы содержать своих детей от других отношений, потому что затраты своих сыновей на учебу, внеклассные мероприятия и одежду Бритни покрывает самостоятельно. Адвокаты звезды потребовали от Кевина предоставить отчет о расходах, однако сделать это он отказался.
Кевин Федерлайн.
Бритни Спирс и ее бывший муж — Кевин Федерлайн воспитывают двоих общих сыновей: Шона Престона и Джейна Джеймса. Мальчики живут на два дома. И, кстати, они уже знакомы с новым бойфрендом мамы —