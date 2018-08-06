Бывший муж Бритни Спирс требует артистку увеличить алименты на детей втрое

Бритни Спирс и ее бывший муж Кевин Федерлайн продолжают судиться по поводу алиментов. Экс-супруг артистки требует, чтобы та увеличила выплаты на детей втрое, однако сама Брит не собирается повышать пособие. Одно из судебных слушаний по этому делу прошло в минувшую пятницу.

Певица подозревает, что Кевин просит дополнительных средств, чтобы содержать своих детей от других отношений, потому что затраты своих сыновей на учебу, внеклассные мероприятия и одежду Бритни покрывает самостоятельно. Адвокаты звезды потребовали от Кевина предоставить отчет о расходах, однако сделать это он отказался.

Кевин Федерлайн.