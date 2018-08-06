Фамильную икону за один миллион рублей продают в Ростове-на-Дону

Ранее на одном из сайтов Ростова-на-Дону за один миллион рублей также пытались продать «чудодейственную икону», уцелевшую в доме во время большого пожара.

Напомним, что продажа старинных икон в донской столице это хорошо налаженный бизнес. Только на одном из интернет-сайтов за период с 31 июля было размещено 33 объявления о продаже православных реликвий, стоимость которых колеблется от 4000 до 90 000 рублей.