Фамильную икону за один миллион рублей продают в Ростове-на-Дону
Фамильную икону за один миллион рублей продает жительница
Фамильную икону за один миллион рублей продает жительница
«Передавалась поколениями, 17 век. Она считается исповедальной», — написала ростовчанка в объявлении. Продажу фамильной реликвии объясняют тяжелым материальным положением.
Ранее на одном из сайтов
Напомним, что продажа старинных икон в донской столице это хорошо налаженный бизнес. Только на одном из
Как указано в объявлениях, старинные иконы предлагаются, в первую очередь, для коллекционеров.