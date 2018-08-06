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17:28 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Фамильную икону за один миллион рублей продают в Ростове-на-Дону

Фамильную икону за один миллион рублей продает жительница Ростова-на-Дону. Соответствующее объявление она опубликовала на одном из сайтов с бесплатными объявлениями.

«Передавалась поколениями, 17 век. Она считается исповедальной», — написала ростовчанка в объявлении. Продажу фамильной реликвии объясняют тяжелым материальным положением.

Ранее на одном из сайтов Ростова-на-Дону за один миллион рублей также пытались продать «чудодейственную икону», уцелевшую в доме во время большого пожара.

Напомним, что продажа старинных икон в донской столице это хорошо налаженный бизнес. Только на одном из интернет-сайтов за период с 31 июля было размещено 33 объявления о продаже православных реликвий, стоимость которых колеблется от 4000 до 90 000 рублей.

Как указано в объявлениях, старинные иконы предлагаются, в первую очередь, для коллекционеров.

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