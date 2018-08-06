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17:58 (мск), источник: Комсомольская правда

В Самаре на многоэтажке нарисовали девушку со связкой шаров-планет

Граффити разместили на доме по улице Ново-Садовой.

В Самаре появилось еще одно огромное граффити. Его нарисовали челябинские художники из объединения Graffiti Russia на торце дома № 198 по улице Ново-Садовой.

Новое граффити представляет собой девушку, которая сидит на облаке и держит в руке связку шаров, олицетворяющих собой планеты Солнечной системы. Работа была выполнена по заказу фонда капитального ремонта Самарской области на деньги частных инвесторов.

Отметим, что это уже вторая работа челябинских художников в нашем городе. Ранее они нарисовали на доме, который расположен на проспекте Ленина, 7, девушку, смотрящую через объектив фотоаппарата на ракету «Союз».

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