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18:07 (мск), источник: Ведомости

Минэкономразвития подготовило методику оценки уровня коррупции в регионах

Минэкономразвития подготовило методику проведения социологических исследований уровня коррупции в регионах России. Соответствующий проект правительственного постановления об утверждении методики, анкета и инструкции к опросу опубликованы на regulation.gov.ru.

Источник: AP 2018

Методика разработана согласно указу президента Владимира Путина о национальном плане противодействия коррупции на 2018−2020 гг. Ее основной целью является «оценка уровня, структуры и специфики коррупции в субъектах Российской Федерации, а также эффективность принимаемых антикоррупционных мер». Исследования позволят получить информацию, необходимую для разработки эффективных антикоррупционных мер, отмечает Минэкономразвития.

Участнику опроса предлагается ответить на вопросы о том, в каких сферах жизни особенно распространена коррупция, а также что и как меняется в этой сфере.

В частности, респондентов попросят уточнить, известно ли им, за какую сумму взятки можно получить ту или иную услугу. Среди вариантов ответа в вопросе приводятся предполагаемые расценки, варьирующиеся от 3000 до 200 000 руб. и более.
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В каждой анкете будет четкая привязка к конкретной территории. При проведении опроса геолокация будет фиксироваться для последующего GРS-контроля точки опроса, отмечается в сопроводительных документах.

Минэкономразвития указывает, что на протяжении 2010−2017 гг. уже организовывало в регионах среди всех слоев населения исследования на тему коррупции и антикоррупционных мер.

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