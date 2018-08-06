Громкие разводы российских звезд в 2012—2018 годах

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Согласно карточке дела, иск был зарегистрирован 4 июля. Представляющий интересы Петросяна адвокат Сергей Жорин сообщил, что защита подала встречный иск к Степаненко, в котором просит поделить имущество поровну. По словам Жорина, Степаненко в своем иске просит передать ей большую часть имущества.

27 ноября 2017 года мировой судья удовлетворил иск о разводе актера и режиссера Армена Джигарханяна и Виталины Цымбалюк-Романовской.

В январе 2018 года решение о разводе подтвердил Кунцевский суд Москвы, жалобу подавали юристы Цымбалюк-Романовской.

Официально пара поженилась в феврале 2016 года. Несмотря на разницу в возрасте — 44 года, — до брака их отношения длились 15 лет. Публичный скандал вокруг отношений Джигарханяна и Цымбалюк-Романовской начался в октябре 2017 года, когда актер попал в больницу и вскоре заявил, что не готов простить супругу, которая «причинила ему много боли». Одновременно Цымбалюк-Романовская, занимавшая пост директора театра под руководством Джигарханяна, уволилась оттуда по собственному желанию и объявила о намерении подать на развод. В начале ноября 2017 года Джигарханян обратился с официальным письмом в департамент культуры Москвы с просьбой защитить его и артистов театра «от аферистов, мешающих нормальной работе коллектива». 5 декабря 2017 года Цымбалюк-Романовской было предъявлено официальное обвинение по статье 137 УК РФ «Нарушение неприкосновенности частной жизни». По заявлению следствия, она собирала и распространяла в СМИ информацию о личной и семейной жизни без согласия супруга. В июле 2018 года Московская прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении бывшей жены Армена Джигарханяна Цымбалюк-Романовской и направило дело в суд. Цымбалюк-Романовская находится под подпиской о невыезде.

23 октября 2017 года суд в Москве расторг брак актрисы Надежды Михалковой, дочери известного режиссера Никиты Михалкова, и режиссер Резо Гигинеишвили. Инициатором развода стала Михалкова. Супруги были в браке около семи лет, у них двое детей — дочь Нина и сын Иван.

В конце 2016 года стало известно о разводе телеведущей Ольги Бузовой с футболистом московского «Локомотива» и сборной России Дмитрием Тарасовым. Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов поженились 26 июня 2012 года. По данным СМИ, стороны заключили брачный контракт, согласно которому в случае развода телеведущая не имела права претендовать на имущество футболиста.

29 ноября 2016 года был расторгнут брак олимпийской чемпионки по фигурному катанию Марины Анисиной с актером Никитой Джигурдой. По словам адвоката Анисиной Сергея Жорина, вопросы об имущественных спорах и месте проживания детей в процессе не ставились. В феврале 2015 года Марина Анисина уже подавала в суд заявление о разводе, однако впоследствии супруги помирились, и суд дело прекратил. Пара поженилась в феврале 2008 года. У них есть сын и дочь.

В марте 2016 года о разводе объявили российский режиссер Федор Бондарчук и телеведущая Светлана Бондарчук. В официальном заявлении Светлана поблагодарила мужа за прожитые годы и отметила, что они остались близкими людьми. Звездная пара познакомилась в 1986 году, через несколько лет они поженились. Супруги были вместе более 25 лет, у них есть сын и дочь.

21 января 2014 года мировой суд столичного района Кунцево удовлетворил иск певца Валерия Меладзе о разводе с супругой Ириной. В заявлении Валерия Меладзе, который являлся инициатором развода, говорится, что у супругов, оформивших брак в 1998 году, совместная семейная жизнь не сложилась, а отношения фактически прекращены с 2012 года. Меладзе также указал, что препятствий для расторжения брака не имелось — ответчица Ирина Меладзе была согласна на развод, разногласий по разделу имущества и воспитанию двоих детей у них не было.

10 октября 2013 года Люблинский суд Москвы принял решение о разводе шоумена Игоря (Гарика) Харламова с супругой Юлией Харламовой и о разделе их имущества. Суд постановил взыскать с Харламова в пользу бывшей супруги 1,36 миллиона рублей и 176 тысяч долларов. Также за ней признано право собственности на автомобиль BMW, купленный парой в кредит, и картину художника Александра Шилова «Портрет. Игорь и Юлия Харламовы». При этом суд постановил взыскать с Юлии Харламовой в пользу бывшего супруга половину стоимости машины (979 тысяч рублей) и половину суммы долга по кредиту — 632 тысячи рублей. Кроме того, в собственности Игоря Харламова по решению суда осталась мебель и другие предметы интерьера на сумму около 1,1 миллиона рублей.

По данным СМИ, супруги зарегистрировали брак в 2010 году. В декабре 2012 года решение о их разводе принял мировой суд Мещанского района. Но апелляционная инстанция отменила это решение, так как оно было принято в отсутствие Юлии Харламовой. Бракоразводный процесс в Люблинском суде начался в июне 2013 года. Пока супруги делили имущество в судебном порядке, был также признан недействительным новый брак Харламова с актрисой Кристиной Асмус: шоумен успел жениться, как только было принято первое решение о разводе, которое позднее было отменено.

12 апреля 2012 года Мировой судебный участок номер 383 Мещанского района Москвы расторг брак народного артиста России, поэта-песенника Ильи Резника и Муниры Резник. Судья удовлетворила исковое заявление Резника. Представители ответчицы в ходе заседания просили суд предоставить срок для примирения сторон. Также они подали встречное исковое заявление о выплате истцом бывшей жене алиментов, так как она, по их словам, является нетрудоспособной пенсионеркой. Судья отказала в удовлетворении ходатайства и встречного иска. Представители истца отметили, что желание Резника расторгнуть брак объясняется также тем, что с 1998 года он жил с другой женщиной, с которой хотел заключить брак.