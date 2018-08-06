​В Краснодаре жители Пашковского микрорайона будут покупать воду в уличных колонках

В краснодарском Пашковском микрорайоне уличные колонки с водой в частном секторе оборудуют платежными терминалами. В микрорайоне рядом со старой колонкой с водой появилась новая, платная. Чтобы набрать воду, нужно сначала расплатиться за нее банковской картой.

«Югополис» обратился за комментарием в пресс-службу ООО «Краснодар Водоканал». Как пояснила руководитель пресс-службы, в рамках борьбы с неучтенным потреблением воды «Росводоканал Краснодар» (ООО «Краснодар Водоканал») приступил к установке автоматизированных колонок. «Оборудование, оснащенное подогревом и доступом по электронному ключу, поможет сократить потери воды в Краснодаре», — говорится в сообщении организации, поступившем «Югополису».

«Старые водоразборные колонки на балансе ООО “Краснодар Водоканал” постоянно нуждались в ремонте, что приводило к увеличению расходов воды и, соответственно, дополнительным финансовым издержкам предприятия, — сказал заместитель главного инженера ООО “Краснодар Водоканал” Станислав Гераськов. — Теперь у нас есть точный учет таких расходов, что, я уверен, приведет к значительному сокращению потерь».

«Водоразборные уличные колонки были предназначены для обеспечения водой тех абонентов ООО “Краснодар Водоканал”, у кого отсутствует водопровод. Однако их общедоступность позволяла потреблять воду абсолютно всем, без какого-либо контроля. Новые автоматизированные колонки призваны предотвратить несанкционированное потребление воды и, тем самым, снизить потери», — сообщает «Югополису» пресс-служба «Краснодар Водоканала».