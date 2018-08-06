В Краснодаре жители Пашковского микрорайона будут покупать воду в уличных колонках
«Краснодар Водоканал» установил здесь первую автоматизированную водоразборную колонку, организация проводит «борьбу с неучтенным потреблением воды».
«Краснодар Водоканал» установил здесь первую автоматизированную водоразборную колонку, организация проводит «борьбу с неучтенным потреблением воды».
В краснодарском Пашковском микрорайоне уличные колонки с водой в частном секторе оборудуют платежными терминалами. В микрорайоне рядом со старой колонкой с водой появилась новая, платная. Чтобы набрать воду, нужно сначала расплатиться за нее банковской картой.
«Югополис» обратился за комментарием в
«Старые водоразборные колонки на балансе ООО “Краснодар Водоканал” постоянно нуждались в ремонте, что приводило к увеличению расходов воды и, соответственно, дополнительным финансовым издержкам предприятия, — сказал заместитель главного инженера ООО “Краснодар Водоканал” Станислав Гераськов. — Теперь у нас есть точный учет таких расходов, что, я уверен, приведет к значительному сокращению потерь».
«Водоразборные уличные колонки были предназначены для обеспечения водой тех абонентов ООО “Краснодар Водоканал”, у кого отсутствует водопровод. Однако их общедоступность позволяла потреблять воду абсолютно всем, без
Расплачиваться за воду из уличных колонок краснодарцы будут по безналичному расчету. «Новый тип оборудования позволит получать услугу абонентам “Краснодар Водоканал” по картам личного доступа с установленным лимитом потребления воды, равным нормативу на одного человека (1,96 м3) ежемесячно, с последующей оплатой