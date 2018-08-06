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19:10 (мск), источник: Мослента

На ВДНХ появится отечественный аналог «Диснейленда»

Там возведут ландшафтный парк, парк аттракционов и детский технопарк.

Источник: Агентство «Москва»

Ландшафтный парк, парк аттракционов и детский технопарк появятся на территории ВДНХ. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, передает «Интерфакс».

«Когда вы заходите на территорию ВДНХ, с левой стороны огромное пространство — там будет большой детский парк с современными, уникальными аттракционами, это своего рода “Диснейленд”», — отметил мэр.

По словам Собянина, большой ландшафтный парк будет построен уже в этом году. Кроме того, в это же время на территории выставки появится детский технопарк. «И вообще ВДНХ будет одним из самых лучших, не только выставочных, но и исторических, музейных мест для отдыха не только, наверное, в России, но и в мире», — заключил он.

Еще один парк развлечений — «Остров мечты» — возводится в Нагатинской пойме. Строительство комплекса началось в 2016 году. Ожидается, что его будут посещать около 34−40 миллионов человек в год.

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