На ВДНХ появится отечественный аналог «Диснейленда»

По словам Собянина, большой ландшафтный парк будет построен уже в этом году. Кроме того, в это же время на территории выставки появится детский технопарк. «И вообще ВДНХ будет одним из самых лучших, не только выставочных, но и исторических, музейных мест для отдыха не только, наверное, в России, но и в мире», — заключил он.