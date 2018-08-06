Около «Самара-Арены» построят рынки, склады и торговые центры

Источник: РИА "Новости"

Администрация Самары опубликовала постановление о предоставлении ООО «Агропромышленный парк «Самара» разрешение на использование двух земельных участков в Кировском районе для использования под рынки, склады и объекты торговли (торговые центры).

Первый земельный участок площадью 51 кв.м с кадастровым номером 63:01:0213001:1472, второй — 252 кв.м с кадастровым номером 63:01:0213001:1473.