Организаторы самостоятельно убрали белку в Алматинской области

В некоторых СМИ появилась информация, что неизвестный приехал на экскаваторе в агропарк «Каскелен» и снес белку из сена. В связи с чем редакция «Казинформ» обратилась к организаторам мини-инсталляции.

«В связи с погодными условиями мы убрали белку сами, так как она начала терять эстетический вид. Если будет целесообразно, то, может, в маркетинговых целях будем еще что-то делать. Но пока определенной цели нет. Мы белку делали на один день. Она простояла полтора месяца, и ветром стало уносить сено, из которого она сделана. Никакой долговечности мы не обещали, это было сделано просто, чтобы привлечь внимание к агропарку», — ответил Ринат Фазылбеков.