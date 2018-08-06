Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ни один не вышел: участник ликвидации Изваринского котла
Водитель чиновника 12 лет развозил взятки и все записывал
Антон Комолов опубликовал редкий кадр с 11-летним сыном
Сотни заемщиков в США лишились жилья из-за сбоя
Как мужчине выглядеть в жару прилично
Самозанятые получат трудовые книжки Минтруд разработал новый законопроект для самозанятых россиян
Бабушка, прыгнувшая в ливневку за утонувшим внуком, умерла
Кущевка попалась: что выявила скрытая проверка МВД
9 свежих российских сериалов, достойных повторного просмотра
Не такие, как все: 10 молодых необычных актеров
76-летняя Терехова уже никого не узнает и почти не говорит - СМИ
СМИ поведали, как живет секс-символ 90-х Ветлицкая
Как мужчине выглядеть в жару прилично
Леонардо ДиКаприо с молодой возлюбленной отдыхает в Италии
"Без краски, без всего": в Сети смеются над Пугачевой - СМИ
Актер Черненко скончался на 57-м году жизни
Бондарчук купил квартиру с видом на Кремль
В Египте откопали нового Сфинкса
Фоторепортажи
8Первая полноформатная встреча Путина и Трампа
28Хорватия впервые вышла в финал ЧМ
17:20 (мск), источник: Kazinform

Организаторы самостоятельно убрали белку в Алматинской области

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ — В Алматинской области убрали белку из сена. Решение было принято организаторами инсталляции. Об этом корреспонденту МИА «Казинформ» рассказал специалист по коммерциализации агропарка «Каскелен» Ринат Фазылбеков.

Источник: Kazinform

В некоторых СМИ появилась информация, что неизвестный приехал на экскаваторе в агропарк «Каскелен» и снес белку из сена. В связи с чем редакция «Казинформ» обратилась к организаторам мини-инсталляции.

«В связи с погодными условиями мы убрали белку сами, так как она начала терять эстетический вид. Если будет целесообразно, то, может, в маркетинговых целях будем еще что-то делать. Но пока определенной цели нет. Мы белку делали на один день. Она простояла полтора месяца, и ветром стало уносить сено, из которого она сделана. Никакой долговечности мы не обещали, это было сделано просто, чтобы привлечь внимание к агропарку», — ответил Ринат Фазылбеков.

Также он отмечает, что от компании Майры Измайловой Funk, которая организовала сооружение 12-метровой белки в центре Алматы не поступало обид либо жалоб в связи с появлением похожего арт-объекта.

Собеседник сказал, что у агропарка было желание только привлечь внимание к своим сельскохозяйственным проектам. И команда не преследовала цель вступить в соревнование либо вызвать спор среди казахстанцев о цене и долговечности данной затеи.

Все новости региона
 Земля, недвижимость, историко-культурные объекты - в чем обвиняют Храпуновых
Генпрокуратура РК через Le Figaro вызвала на допрос Мухтара Аблязова
СМИ: при взрыве около Болоньи пострадали более 60 человек
На популярном египетском курорте акула убила туриста
Хрупкая девушка из Турции съела 255 кебабов за 23 минуты
В Госдуме предложили не лишать прав за выезд на встречную полосу
Как выглядят самые жуткие аэропорты в мире
В океане сфотографировали существ, напоминающих инопланетян
Какое имущество делят Евгений Петросян и Елена Степаненко?
Спорт
Стал известен возможный соперник «Спартака» в квалификации ЛЧ Об этом стало известно в понедельник в ходе жеребьевки в швейцарском Ньоне
Hi-Tech
Сеть популярных магазинов уходит из России навсегда Магазин перед закрытием обещает скидки до 70%.
Авто
Россияне снова полюбили Lada XRAY (но разлюбили «Солярис») Ассоциация европейского бизнеса подвела июльские итоги продаж новых автомобилей на российском рынке
Кино
«Гора свалилась с плеч». Петросян сообщил об окончании съемок Слова юмориста прозвучали двусмысленно на фоне его развода с Еленой Степаненко
Недвижимость
У москвички украли дверь за миллион рублей
В Ирландии выставили на продажу замок из «Игры престолов»
Американцам запретили курить в квартирах
Имеют ли коммунальщики право позорить должников?
Леди
Звездные красотки за 50, сохранившие фигуру девушки Иногда женщинам с легкостью удается сохранять свои стройные формы, сколько бы лет ни прошло. Давай посмотрим на этих «вечно юных» особ
Дети
Ирину Шейк поздравляют с беременностью Супермодель заинтриговала поклонников новым личным фото. 
Все о ремонте
Почему в СССР обои клеили на газеты?
Как сделать дом уютным: 16 бюджетных идей
Как использовать наружный декор в городской квартире: 10 ярких идей
Как спрятать провода от телевизора на стене: 4 дельных идеи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь