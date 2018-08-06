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17:12 (мск), источник: Lenta.Ru

Степаненко отказалась от «огромной квартиры» Петросяна

Евгений Петросян предложил своей жене Елене Степаненко забрать при разводе просторную квартиру, однако ее не устроил такой вариант раздела имущества. Об этом сообщается на сайте телеканала «360».

По информации адвоката Сергея Жорина, который представляет интересы Петросяна при разводе, Степаненко продолжает настаивать на получении четырех пятых совместно нажитой собственности.

«Есть огромная квартира, вы о ней даже не знаете. Она составляет, наверное, половину от всего имущества. Евгений Ваганович предлагал оставить ее Елене. Но она отказалась и сейчас требует большую часть всего. Процентов 80, наверное. Для Евгения Вагановича это просто унизительно», — сказал Жорин.

Ранее, 4 августа, стало известно о том, что Петросян подал встречный иск о разводе к Степаненко, поскольку ее иск был составлен некорректно. «В шапке документа она просит расторгнуть брак и разделить имущество, но в описательной части слишком увлекается разделом имущества и забывает о расторжении брака», — пояснил юрист.

Информация о разводе артистов просочилась в СМИ 3 августа. Об этом журналистам сообщила пресс-служба Хамовнического суда, куда в июле поступил иск от Елены Степаненко.

Евгений Петросян и Елена Степаненко женаты с середины 1980-х, артисты составляют творческий тандем и часто выступают вместе.

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