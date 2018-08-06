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18:29 (мск), источник: N + 1

Биологи выявили «ген послушания» у одомашненных лисиц

Биологи нашли ген, который ассоциируется с послушностью у лисиц, рассказывается в Nature Ecology&Evolution. Это SorCS1, кодирующий одноименный белок, который регулирует передачу сигналов между нейронам центральной нервной системы.

Источник: winterseitler/СС0

Обыкновенная или рыжая лисица (Vulpes vulpes) относится к тому же семейству псовых, что и волки, и подвид обыкновенного волка — собака. Но, в отличие от собак, которых одомашнили около 15 тысяч лет назад, доказательств того, что древние люди пытались приручить лисиц, нет. Их стали одомашнивать совсем недавно, и то в исследовательских целях. В конце 50-х годов прошлого века в Новосибирском институте цитологии и генетики группа генетика Дмитрия Беляева, чтобы выяснить, как происходила доместикация собак, начала эксперимент по одомашниванию чернобурых лисиц (порода обыкновенных).

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Исследователи отбирали самых послушных человеку животных и в результате за 50 поколений вывели группу лис, по поведению схожих с собаками. Позднее ученые стали отбирать животных с повышенной агрессивностью по отношению к человеку и добились успеха за 40 поколений. В то же время генетики оставили часть выращенных на ферме лисиц, из которых отбирали животных, в качестве контрольной группы и не проводили с ними экспериментов по селекции.

В новой работе российские, американские и китайские ученые под руководством Анны Кукековой из Иллинойсского университета в Урбана-Шампейне попытались выявить регионы в геноме лисиц, влияющие на агрессию или послушание. Они отсеквенировали геном дикой рыжей лисицы с 94-кратным покрытием в качестве референтного. В качестве экспериментальных исследователи собрали образцы ДНК у 30 особей — 10 агрессивных лисиц, 10 послушных и 10 животных из контрольной группы.

В результате обнаружилось 103 участка генома, которые различались у трех популяций лисиц. В них исследователи нашли ряд генов, которые ассоциируются с агрессией у мышей, и с расстройствами аутического спектра и биполярным расстройством у людей, в том числе обнаружились мутации в гене CACNA1C, который связывают с аутизмом.

Кроме того, ученые предположили, что с изменениями в поведении может быть связан вариант гена SorCS1, который встречается у послушных лисиц, но отсутствует у агрессивных. SorCS1 кодирует одноименный белок, который регулирует транспорт белков нейрексина (разновидность авторы статьи не указали) и АМРА-рецептора, обеспечивающих передачу сигнала между нейронами. Как было показано (1, 2), мутации в гене SorCS1, а также в генах, кодирующих нейрексины и субъединицы АМРА-рецептора, ассоциируются с несколькими расстройствами у людей, в том числе с аутизмом и шизофренией.

Мы думаем, этот ген делает лисиц более послушными. Но мы не хотим переоценивать его влияние — послушность не ассоциируется с одним единственным геном. Картина определенно более сложная.
Анна Кукекова

Недавно зоологи еще раз подтвердили, что лисиц не зря называют хитрыми. Австралийские ученые наблюдали, как местные лисы придумали новый способ охоты — научились лазать по деревьям в поисках коал и других древесных животных. А серые лисы, обитающие в Америке придумали как отпугнуть хищников, которые охотятся на них самих. Они стали тереться о метки, которые оставляли пумы, приобретая, таким образом, запах более крупного хищника.

Екатерина Русакова

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