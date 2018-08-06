Скандал с поддельными IELTS: суд вынес решение
Процессуальные решения в отношении некоторых отчисленных студентов медвуза еще не приняты.
Процессуальные решения в отношении некоторых отчисленных студентов медвуза еще не приняты.
АСТАНА, 6 авг — Sputnik. Студентов, отчисленных из медицинского университета «Астана» (МУА) за использование поддельных сертификатов IELTS, не восстановят в вузе.
Столичный суд не удовлетворил жалобу нескольких человек, которые надеялись на возвращение в медвуз. Решение суда в законную силу еще не вступило, уточняет «Хабар 24».
Адвокат Ергали Мельдебеков считает, что простой способ проверки не может доказать недействительность сертификатов. По его словам, нужно направить запрос в британское консульство.
Скандал с IELTS, тестом на знание английского языка, разгорелся осенью прошлого года. Оказалось, что более ста учащихся МУА поступили в университет по «липовым» сертификатам. Из медвуза были отчислены 117 человек, которые больше не смогут обучаться за деньги из госбюджета.
Сколько потрачено государственных денег на обучение студентов с «липовыми» сертификатами.
Сообщалось, что они должны были вернуть потраченные на обучение государственные деньги и выплаченные стипендии.
Ранее учащиеся заявляли, что сами стали жертвами мошенников и не знали о непригодности сертификатов.