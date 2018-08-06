Стали известны проходные баллы на платное в БНТУ

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 6 авг — Sputnik. Белорусский национальный технический университет опубликовал проходные баллы на платную форму получения образования в 2018 году.

Белорусские вузы завершили приемную кампанию в понедельник: зачислены студенты-первокурсники платной формы получения образования. Традиционно, проходные баллы на платное складываются на достаточно скромном уровне, а по заметному числу специальностей конкурса и вовсе нет.

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Одним из первых проходные баллы на платное отделение опубликовал Белорусский национальный технический факультет. Самый низкий балл — на «Дизайн гусеничных и колесных машин» — всего 99,7. Для сравнения, на бюджет проходной балл по специальности был почти на 100 выше.

Всего 106 баллов (из 400) требовалось на «Водоснабжение, водоотведение и охрана водных ресурсов», 103 — на «Промышленное и гражданское строительство». К слову, раньше на эту специальность складывались большие проходные баллы, а ПГС считалась одной из престижнейших специальностей БНТУ.

Самый большой проходной балл сложился на «Архитектурный дизайн» — 301,33. В то же время, на саму «Архитектуру» он равен всего 126,67.

По заметному числу специальностей в БНТУ получился недобор на платное: некоторые и вовсе не «закрыты», а на другие зачислили всех подавших документы. Так, на десять мест на Приборостроительном факультете претендовали по два человека, на часть специальностей Энергетического человека — три человека.