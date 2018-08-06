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18:23 (мск), источник: Газета.Ру

Ученые: «маменькины сынки» психически здоровее сверстников

Дети, находящиеся в близких отношениях с родителем противоположного пола, реже страдают от психических заболеваний, непопулярности в школе и прочих проблем, выяснили специалисты из организации Marriage Foundation, занимающейся исследованиями в области семейных отношений.

Результаты работы были опубликованы на сайте организации.

Исследователи использовали данные об 11 тыс. семей. Оказалось, что в подростковом возрасте мальчики, привязанные к матерям и девочки, привязанные к отцам, на 40−45% реже страдают от расстройств психики, плохих отношений со сверстниками и других частых подростковых проблем. Кроме того, мальчики были счастливее, если родители были женаты. Девочкам же было важно, чтобы родители были в хороших отношениях.

По мнению исследователей, близость с родителем противоположного пола благоприятно влияет на самооценку ребенка. А это, в свою очередь, положительно сказывается на общении с ровесниками и психическом здоровье.

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