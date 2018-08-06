Ученые: «маменькины сынки» психически здоровее сверстников

Исследователи использовали данные об 11 тыс. семей. Оказалось, что в подростковом возрасте мальчики, привязанные к матерям и девочки, привязанные к отцам, на 40−45% реже страдают от расстройств психики, плохих отношений со сверстниками и других частых подростковых проблем. Кроме того, мальчики были счастливее, если родители были женаты. Девочкам же было важно, чтобы родители были в хороших отношениях.