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17:48 (мск), источник: Sputnik.md

Мэрия решила: движение общественного транспорта в Кишиневе опять изменится

Общественный транспорт в молдавской столице будет ходить иначе: кишиневские власти объяснили причину подобных изменений.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 6 авг — Sputnik. Движение транспорта по улице Н. Тестемицану на отрезке улиц В. Короленко — К. Вырнав будет ограничено со вторника до 26 августа. Как пояснили в примэрии (мэрии) столицы, соответствующие меры предпримут в связи с капитальным ремонтом теплосетей.

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Это станет причиной изменения движения общественного транспорта.

Так, троллейбусы № 9 будет ездить с улицы Гренобля по улицам Г. Асаки, Пан Халиппа, Измаильская и далее по установленному маршруту; обратно — с улицы А. Матеевича по улице Пан Халиппа, Хынчештскому шоссе, улицам Миорица, Гренобля и далее по установленному ранее маршруту.

Маршрутные такси № 125, 189 и 190 будут следовать с улицы Н. Тестемицану по улицам К. Вырнав, И. Касиан-Суручану, Гренобля и далее по установленному маршруту; обратный путь не изменился.

Микроавтобусы № 112 будут ездить с улицы Гренобля по улицам И. Касиан-Суручану, К. Вырнав и далее по установленному маршруту; обратный путь не изменился.

Столичные власти просят водителей соблюдать временные дорожные знаки.

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