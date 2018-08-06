Дом с крышей из 32 тонн морской травы выставили на продажу в Дании
Коттедж 18 века можно купить за 400 тысяч долларов.
Коттедж 18 века можно купить за 400 тысяч долларов.
Необычный коттедж, на крышу которого ушло более 32 тонн морской травы, продают в Дании.
Обойдется такая недвижимость почти в 400 тысяч долларов. Причудливое здание находится на острове Лесё в проливе Каттегат.
Сказочная крыша, утверждают собственники, обеспечивает прекрасную звукоизоляцию. Кроме того, морские травы пропитаны солью, что защищает их от огня.
В доме шесть просторных комнат: две спальни, гостиная, столовая, ванная и кладовая. Вокруг коттеджа — зеленый газон и яблочный сад. Неподалеку находятся лес и пляж.
Утром у местных жителей можно купить овощи и зелень, камбалу и омаров, а немного позже в деревне начинается торговля свежевыловленной рыбой.
Пока дом ждет своего нового владельца, в нем останавливаются туристы. Стоимость аренды составляет около 300 долларов в сутки.
Дом был построен еще в конце 18 века. Он полностью отреставрирован и наполнен современной мебелью. Но подойдет он людям, ценящим уединение. В коттедже нет интернета, а в деревушке всего около 20 домов.