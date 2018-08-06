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17:54 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Дом с крышей из 32 тонн морской травы выставили на продажу в Дании

Коттедж 18 века можно купить за 400 тысяч долларов.

Необычный коттедж, на крышу которого ушло более 32 тонн морской травы, продают в Дании.

Обойдется такая недвижимость почти в 400 тысяч долларов. Причудливое здание находится на острове Лесё в проливе Каттегат.

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Сказочная крыша, утверждают собственники, обеспечивает прекрасную звукоизоляцию. Кроме того, морские травы пропитаны солью, что защищает их от огня.

В доме шесть просторных комнат: две спальни, гостиная, столовая, ванная и кладовая. Вокруг коттеджа — зеленый газон и яблочный сад. Неподалеку находятся лес и пляж.

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Утром у местных жителей можно купить овощи и зелень, камбалу и омаров, а немного позже в деревне начинается торговля свежевыловленной рыбой.

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Пока дом ждет своего нового владельца, в нем останавливаются туристы. Стоимость аренды составляет около 300 долларов в сутки.

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Дом был построен еще в конце 18 века. Он полностью отреставрирован и наполнен современной мебелью. Но подойдет он людям, ценящим уединение. В коттедже нет интернета, а в деревушке всего около 20 домов.

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