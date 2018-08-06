Бейонсе об экстренных родах близнецов: «Я была в режиме выживания»

Бейонсе, которая не давала интервью прессе после рождения близнецов Руми и Сэра, стала героиней cover story журнала Vogue. Для этого знаменитому глянцу пришлось пойти на одно условие певицы: весь процесс съемок контролировала она сама, поэтому впервые за 126 лет обложку издания снял темнокожий фотограф — Тайлер Митчелл.

В сентябрьском выпуске журнала можно найти не только красивую фотосессию королевы Би, но и её (очень!) откровенное интервью. Например, артистка рассказала, что весь месяц до рождения Сэра и Руми она не могла встать с кровати.

«После рождения первого ребенка я верила в общественные стереотипы на тему того, как должно выглядеть моё тело после родов. Под этим давлением я сделала всё, чтобы сбросить набранный вес за три месяца и даже запланировала небольшой тур, чтобы уж точно это сделать. Оборачиваясь назад, я понимаю, что это было сумасшествие. Я была кормящей матерью, когда выступала на шоу в Атлантик-сити в 2012 году. После рождения близнецов, мое отношение к этому поменялось кардинально».

Я весила 99 килограммов, когда рожала Руми и Сэра. У отекла из-за преэклампсии (осложнения, характеризующиеся повышением давления, отеками и нарушением функционирования ЦНС, — прим. ред.), и мне нужно было вести постельный режим в течение целого месяца до родов. Мое здоровье и здоровье моих детей было под угрозой, поэтому мне было проведено экстренное кесарево сечение.

Далее звезда рассказала, что она с новорожденными провела много недель в отделении интенсивной терапии для новорожденных и недоношенных детей. «Мой муж оказывал мне такую мощную поддержку. Я была свидетелем его силы и эволюции как мужчины, лучшего друга и отца».

Я была в режиме выживания и не до конца понимала, насколько все серьезно.

Также Би сообщила, как восстанавливалась после серьезной операции. Артистка решила прислушаться к своему телу и дать ему всё необходимое, и она это сделала, но так и не вернулась в дородовые формы.