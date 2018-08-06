Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кем оказался убитый дочерьми Хачатурян - СМИ
Водитель чиновника 12 лет развозил взятки и все записывал
Ирину Шейк поздравляют с беременностью
У москвички украли дверь за миллион рублей
Леонардо ДиКаприо с молодой возлюбленной отдыхает в Италии
Самозанятые получат трудовые книжки Минтруд разработал новый законопроект для самозанятых россиян
Дележ имущества со Степаненко вскрыл настоящую фамилию Петросяна
Заговор рухнул: Скрипаль хочет вернуться в РФ
«Гора свалилась с плеч». Петросян сообщил об окончании съемок
Умерла актриса Шарлотта Рэй
СМИ опубликовали снимки потерявшей рассудок Тереховой
СМИ поведали, как живет секс-символ 90-х Ветлицкая
Как мужчине выглядеть в жару прилично
Леонардо ДиКаприо с молодой возлюбленной отдыхает в Италии
Водитель чиновника 12 лет развозил взятки и все записывал
Свежеуложенный асфальт воруют ведрами (видео)
Бондарчук купил квартиру с видом на Кремль
В Египте откопали нового Сфинкса
Фоторепортажи
8Первая полноформатная встреча Путина и Трампа
13Финалисты конкурса «Астрономический фотограф года»
19:48 (мск), источник: Журнал OK!

Бейонсе об экстренных родах близнецов: «Я была в режиме выживания»

Бейонсе выбрала Vogue, чтобы рассказать о самом личном: о сложных родах, своем теле после рождения близнецов и не только.

Бейонсе, которая не давала интервью прессе после рождения близнецов Руми и Сэра, стала героиней cover story журнала Vogue. Для этого знаменитому глянцу пришлось пойти на одно условие певицы: весь процесс съемок контролировала она сама, поэтому впервые за 126 лет обложку издания снял темнокожий фотограф — Тайлер Митчелл.

В сентябрьском выпуске журнала можно найти не только красивую фотосессию королевы Би, но и её (очень!) откровенное интервью. Например, артистка рассказала, что весь месяц до рождения Сэра и Руми она не могла встать с кровати.

«После рождения первого ребенка я верила в общественные стереотипы на тему того, как должно выглядеть моё тело после родов. Под этим давлением я сделала всё, чтобы сбросить набранный вес за три месяца и даже запланировала небольшой тур, чтобы уж точно это сделать. Оборачиваясь назад, я понимаю, что это было сумасшествие. Я была кормящей матерью, когда выступала на шоу в Атлантик-сити в 2012 году. После рождения близнецов, мое отношение к этому поменялось кардинально».

Я весила 99 килограммов, когда рожала Руми и Сэра. У отекла из-за преэклампсии (осложнения, характеризующиеся повышением давления, отеками и нарушением функционирования ЦНС, — прим. ред.), и мне нужно было вести постельный режим в течение целого месяца до родов. Мое здоровье и здоровье моих детей было под угрозой, поэтому мне было проведено экстренное кесарево сечение.

Далее звезда рассказала, что она с новорожденными провела много недель в отделении интенсивной терапии для новорожденных и недоношенных детей. «Мой муж оказывал мне такую мощную поддержку. Я была свидетелем его силы и эволюции как мужчины, лучшего друга и отца».

Я была в режиме выживания и не до конца понимала, насколько все серьезно.

Также Би сообщила, как восстанавливалась после серьезной операции. Артистка решила прислушаться к своему телу и дать ему всё необходимое, и она это сделала, но так и не вернулась в дородовые формы.

Я временно стала веганом, отказалась от кофе, алкоголя и всех напитков с фруктами. Сегодня мои руки, плечи, грудь и остальные части тела полнее, чем обычно. И я не спешу худеть. Я настоящая.

 Бейонсе об экстренных родах близнецов: «Я была в режиме выживания»
Дженнифер Энистон навестила Джорджа и Амаль Клуни: фото
Россия сообщила Греции о зеркальной высылке дипломатов
На популярном египетском курорте акула убила туриста
В океане сфотографировали существ, напоминающих инопланетян
СМИ: при взрыве около Болоньи пострадали более 60 человек
Хрупкая девушка из Турции съела 255 кебабов за 23 минуты
Какое имущество делят Евгений Петросян и Елена Степаненко?
Саудовская Аравия и Канада поссорились из-за женщины
Спорт
Чемпион по инерции. Почему не забивает «Локомотив»? В 2018 году железнодорожники забили в чемпионате России меньше мячей, чем сыграли матчей
Hi-Tech
Сеть популярных магазинов уходит из России навсегда Магазин перед закрытием обещает скидки до 70%.
Авто
Россияне снова полюбили Lada XRAY (но разлюбили «Солярис») Ассоциация европейского бизнеса подвела июльские итоги продаж новых автомобилей на российском рынке
Кино
«Гора свалилась с плеч». Петросян сообщил об окончании съемок Слова юмориста прозвучали двусмысленно на фоне его развода с Еленой Степаненко
Недвижимость
Как устроен мавзолей Ленина снаружи и изнутри (фото)
Криминальная Европа: 5 мест, где вас могут обокрасть
Какую квартиру может купить в ипотеку средний москвич
Пугачева отправилась в Европу за видом на жительство
Леди
Звездные красотки за 50, сохранившие фигуру девушки Иногда женщинам с легкостью удается сохранять свои стройные формы, сколько бы лет ни прошло. Давай посмотрим на этих «вечно юных» особ
Дети
Ирину Шейк поздравляют с беременностью Супермодель заинтриговала поклонников новым личным фото. 
Все о ремонте
Странные вы какие-то: 6 примет коммунального быта в разных странах
Что такое эркер и зачем он нужен в квартире?
Как сделать освещение в ванной: советы профи
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь