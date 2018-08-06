Внутри гостиницы «Украина»: марокканская спальня и Москва в миниатюре

В этом году один из самых известных пятизвездных отелей столицы — гостиница «Украина» («Radisson Royal Hotel, Moscow) — отпраздновал 60-летие. С собственной смотровой площадкой, коллекцией картин русских художников эта сталинская высотка в советское время признана крупнейшей гостиницей в Европе. После масштабной реставрации, которая шла с 2007 по 2010 годы, в гостинице восстановили исторические интерьеры, обновили живописный плафон, а также разместили уникальную анимированную диораму Москвы 1977 года. Обозреватель РИАМО прогулялась по историческим интерьерам гостиницы и узнала, как выглядит номер за 400 тысяч рублей, как попасть на смотровую площадку, и почему Скарлетт Йоханссон отказалась жить в «Президентском люксе».

Как последняя «сестра» стала «Украиной»

Эта сталинская высотка была построена позже остальных «сестер» — ее торжественно открыли 25 мая 1957 года. Еще при Сталине в стадии проекта она называлась «Гостиничным зданием в Дорогомилове», а после того, как в 1954 году Хрущев передал Крым Украине, гостиницу назвали «Украина», прилегающая территория также связано с этой тематикой. Неслучайно рядом с гостиницей находятся Киевский вокзал, набережная Тараса Шевченко и Украинский бульвар.

Сразу после открытия гостиницу прозвали первым советским небоскребом и какое-то время она была самым высоким сооружением в Европе. В ее проектировании участвовал советский архитектор Вячеслав Олтаржевский, который изучал технику строительства небоскребов в Нью-Йорке.

Первых посетителей поражал центральный корпус со шпилем и смотровая площадка, с которой открывались лучшие виды на Москву, а также советская символика наружного декора — звезды, вазы из снопов пшеницы, серпы и молоты.

Дейнека и Кукрыниксы

Внутреннее убранство «Украины» с самого начала было роскошным — номера люкс с видом на Москва-реку, плафон в холле, посвященный празднику сбора урожая, и даже зимний сад с фонтаном.

Как рассказывают в гостинице, плафон «Праздник труда и урожая на хлебосольной Украине», которым и сегодня можно полюбоваться в «Рэдиссоне», был создан в 1957 году для декоративного оформления холла. На плафоне изображены нарядные работники промышленности и сельского хозяйства, которые пришли на народный праздник Советской Украины. В 2007—2010 годах плафон был отреставрирован и дополнен расписным обрамлением и подсветкой.

Еще в советское время специально для гостиницы «Украина» по заказу правительства СССР были написаны картины, которыми украшали представительские номера, холл, коридоры, рестораны и кафе.

На сегодняшний день в коллекции гостиницы более 1200 работ, в том числе классиков соцреализма — Александра Дейнеки, Аристарха Лентулова, Дмитрия Налбандяна, Николая Ромадина, Михаила Суздальцева, Кукрыниксов и других мастеров. Особый интерес представляют работы Василия Поленова, датируемые 1910−1912 годами. Ко второму рождению гостиницы, в 2010 году лимитированным тиражом был издан иллюстрированный художественный альбом с коллекцией картин.

В 2010 году в гостинице появилась и своя библиотека с 3000 томами, где можно почитать русских классиков на разных языках.

Москва, которая не продается

Кроме картин, в период модернизации была приобретена диорама «Москва — столица СССР» и собрание скульптур советского периода, которые установлены в библиотеке, холле и коридорах отеля.

Диорама — это макет Москвы в миниатюре, где можно увидеть Кремль, Красную площадь, Исторический музей, ГУМ, Останкинскую телебашню, Лужнецкую и Софийскую набережные, и даже ныне не существующую гостиницу «Россия». На макете Москвы видна смена времени суток, которая сопровождается аудио-экскурсией на русском, английском, французском и немецком языках.

Диорама была создана в 70-х годах к национальной выставке в Америке и произвела там фурор. Несмотря на то, что предметы на макете не движутся, в советское время эта работа вызвала небывалый ажиотаж. Из экскурсии можно узнать, что о Москве в миниатюре мечтал американский космонавт Нил Армстронг, но ему ответили, что «Москва не продается».

В 80-х годах она побывала на выставках в Италии, Германии, Англии и Франции, а затем демонстрировалась на ВДНХ и была сложена в запасник. Однажды там вспыхнул пожар, но Москва не сгорела. В 90-е макет выставлял частный предприниматель на улице Наметкина.

Когда диорама совсем обветшала, ее выставили на аукцион, где ее и приобрели новые собственники гостиницы «Украина», тем самым спасли от окончательного разрушения. Реставрация города в миниатюре шла 3 года — столько же, сколько самого отеля, который стал для нее новым домом.

Город в городе

В советское время в гостинице было 1124 номера, сегодня в «Рэдиссон Ройал Москва» 535 номеров и люксов с бесплатным WI-FI, климат-контролем, подогревом полов и зеркал в ванных комнатах.

После реставрации появилась многоступенчатая очистка воды, скоростные лифты Тиссен и современные системы безопасности, в том числе сигнальная система в ванной комнате.

Инфраструктура гостиницы напоминает «город в городе»: в комплексе 19 ресторанов и баров, 26 бутиков, олимпийских размеров бассейн, финтес-центр с термами, салонами красоты и даже собственная флотилия из 10-ти всепогодных речных яхт круглогодичной навигации.

Смотровая площадка

Смотровая площадка на 34-м этаже гостиницы — одна из лучших панорам Москвы. Раньше она была доступна только тем, кто жил в гостинице, а теперь доступна для всех желающих.

После модернизации на 34-м этаже открыли «Мерседес бар», а на смотровой поставили стеклянное ограждение с проемами, в которых можно сделать фото без стекла.

Сверху видны почти все главные достопримечательности Москвы — Воробьевы горы, футуристические башни Москва-Сити и излучина Москвы-реки, высотка на Баррикадной, дуга Новоарбатского моста, улица Новый Арбат и многое другое. В отличие от открытой смотровой площадки Останкинской телебашни, которая на зимний сезон закрывается, смотровую в «Рэдиссоне» можно посетить в любое время года.

Спальня в стиле Марокко и номер для советской элиты

Самые красивые номера в гостинице расположены на 11-м этаже — «Гранд Экзекьютив Люкс», «Романтик Люкс» и «Президентский Люкс». Цена за ночь в номере «Гранд» — 150 тысяч рублей, в «Романтике» — 88 500 рублей, а в «Президентском люксе» — 400 тысяч рублей. В гостинице это самые красивые и просторные номера, которые получились в результате объединения помещений.

По стилю оформления они близки к английской классике, но предназначены для разных целей. В романтическом номере прослеживаются мотивы дворцов Марокко — кровать с балдахином, светильники с кистями и джакузи на подиуме, в «Президентском» центральное место отведено белому роялю и красивому виду из спальни, а «Гранд Экзекьютив Люкс» похож на частные квартиры партийной элиты советского времени.

Номера для Криштиану Роналду и Скарлетт Йоханссон

В разное время в гостинице останавливались Марчелло Мастроянни, Роберт Де Ниро, Мишель Легран, Патрисия Каас, Одри Тоту, Софи Лорен, Френсис Форд Коппола, Роналдо, Зинедин Зидан, Криштиану Роналду и другие знаменитости.