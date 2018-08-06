Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Мать убивших отца сестер сделала заявление
Водитель чиновника 12 лет развозил взятки и все записывал
В Сети спорят, на кого похожа дочь Асмус и Харламова
Бондарчук купил квартиру с видом на Кремль
Шикарная Бейонсе украсила обложку модного глянца
Самозанятые получат трудовые книжки Минтруд разработал новый законопроект для самозанятых россиян
Дележ имущества со Степаненко вскрыл настоящую фамилию Петросяна
Заговор рухнул: Скрипаль хочет вернуться в РФ
9 свежих российских сериалов, достойных повторного просмотра
Не такие, как все: 10 молодых необычных актеров
СМИ опубликовали снимки потерявшей рассудок Тереховой
СМИ поведали, как живет секс-символ 90-х Ветлицкая
Как мужчине выглядеть в жару прилично
Леонардо ДиКаприо с молодой возлюбленной отдыхает в Италии
Водитель на арендованном авто за 3 часа собрал $50 000 штрафов
Для водителей придумали налог за езду по пробкам
Бондарчук купил квартиру с видом на Кремль
Молодая семья состарилась в очереди на жилье
Фоторепортажи
1790 лет со дня рождения Стэнли Кубрика
12Засуха в Австралии — опухоль, пожирающая фермы
18:30 (мск), источник: Sputnik

Самолет Boeing продали на сайте частных объявлений в Узбекистане

Лайнер выставлен на сервисе OLX, цена составляла более миллиона евро.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 6 авг — Sputnik. На сайте частных объявлений OLX выставили на продажу самолет Boeing 737−500.

Согласно объявлению, лайнер изготовлен в 1991 году, его длина составляет 31 метр, внутри есть два мотора. Он успел налетать более 28 тысяч часов и вмещает 120 пассажиров. Цена составила 1,6 миллиона евро.

Читайте также
Эксперт по да Винчи усомнился в авторстве картины, проданной за $450 млн

Как заявили журналистам представители сервиса, на портале часто появляются подобные объявления. Посещаемость сайта в Узбекистане составляет свыше 1,9 миллиона человек.

Через некоторое время объявление перешло в статус неактивного, цена снизилась. Представители сайта оповестили журналистов, что лайнер нашел своего покупателя.

В конце июня в Ташкенте пытались продать особняк из Майами чуть более миллиона евро. Общая площадь — 1,2 тысячи квадратных метров, в особняке три этажа и восемь комнат. Автор также пытался рекламировать здание, отметив, что это проект «Беверли Хилз», а вся мебель произведена в Италии.

Однако позже ресурс деактивировал объявление, так как выяснилось, что дом располагается в Майами, а не Ташкенте.

Все новости региона
 Генпрокуратура Узбекистана: главу ППС действительно зарезали на работе
Почему в Узбекистане откладывается легальная тонировка автомобилей
Россия сообщила Греции о зеркальной высылке дипломатов
На популярном египетском курорте акула убила туриста
Саудовская Аравия и Канада поссорились из-за женщины
Дольщики Urban Group попросили Путина разобраться с ситуацией
СМИ: при взрыве около Болоньи пострадали более 60 человек
Хрупкая девушка из Турции съела 255 кебабов за 23 минуты
В океане сфотографировали существ, напоминающих инопланетян
Спорт
Стал известен возможный соперник «Спартака» в квалификации ЛЧ Об этом стало известно в понедельник в ходе жеребьевки в швейцарском Ньоне
Hi-Tech
Сеть популярных магазинов уходит из России навсегда Магазин перед закрытием обещает скидки до 70%.
Авто
Россияне снова полюбили Lada XRAY (но разлюбили «Солярис») Ассоциация европейского бизнеса подвела июльские итоги продаж новых автомобилей на российском рынке
Кино
«Гора свалилась с плеч». Петросян сообщил об окончании съемок Слова юмориста прозвучали двусмысленно на фоне его развода с Еленой Степаненко
Недвижимость
Степаненко отказалась от «огромной квартиры» Петросяна
Почему в России столько одинаковых домов
Молодая семья состарилась в очереди на жилье
Бондарчук купил квартиру с видом на Кремль
Леди
Звездные красотки за 50, сохранившие фигуру девушки Иногда женщинам с легкостью удается сохранять свои стройные формы, сколько бы лет ни прошло. Давай посмотрим на этих «вечно юных» особ
Дети
Ирину Шейк поздравляют с беременностью Супермодель заинтриговала поклонников новым личным фото. 
Все о ремонте
13 простых и очень необычных способов декорировать дачный домик
Как дизайнеры оформляют кухни в типовых «панельках»
Светлая квартира с видом на Живописный мост
Однушка со спальней и гардеробной в панельном доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь