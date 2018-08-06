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18:45 (мск), источник: Tengrinews

Как изменится заочное образование в Казахстане

Вице-министр образования и науки Асхат Аймагамбетов пояснил, как с сентября 2019 года в Казахстане будет проходить обучение по заочной форме, передает Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

Асхат Аймагамбетов отметил, что в появившейся в СМИ и соцсетях информации об отмене заочного обучения в казахстанских вузах упущены существенные аспекты. Вице-министр заявил, что институт обучения «part-time» остается и дальше будет действовать. Он напомнил, что еще с 2010 года в казахстанских вузах заочное обучение на базе 11 классов не ведется. Последние 8 лет по заочной форме могли обучаться только те, кто уже имел высшее образование и желает повторно поступить в вуз или имеет диплом об окончании колледжа.

«И даже для этих категорий, уже имеющих дипломы об образовании подавляющее большинство специальностей с того же 2010 года были недоступны. То есть даже имея высшее образование или диплом об окончании колледжа вы не могли пойти обучаться заочно на ветеринара, или медика и на другие специальности. Было запрещено обучаться заочно даже на второе высшее по более чем половине специальностей, которые существуют. И это правильно. Поэтому, когда говорят об отмене заочного образования — это несколько неправильно. Фактически, с 2010 года заочного обучения на основе среднего образования не было, даже для имеющих одно высшее по большинству специальностей она была урезана уже давно», — отметил Асхат Аймагамбетов.

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По словам вице-министра образования и науки, заочники получая равнозначный диплом с теми, кто учился очно осваивал всего лишь 65 процентов от общего объема программы очной формы. То есть не получал полный объем знаний. Для тех, кто сейчас учится на «заочке», по словам Асхата Аймагамбетова, ничего не меняется.

«Они продолжают обучаться, даже если им осталось учиться два года или пять лет. Они доучатся и получат диплом, им беспокоиться не о чем. Что касается тех, кто хочет поступить в сентябре этого года, сейчас идет приемная кампания, они также могут поступить на заочное отделение по действующей форме по тем же условиям. А вот с сентября 2019 года будет действовать совершенно другая система, которая будет отличаться от действующей», — отметил вице-министр Асхат Аймагамбетов.

Особенностью новой системы заочного обучения для поступивших в 2019 году станет то, что теперь все студенты должны будут освоить программу в 100 процентном объеме.

«Будет действовать совершенно другая система, которая отличается от действующей. Первое: условно, сейчас для получения определенной специальности в бакалавриате студенты осваивают программу общим объемом семь тысяч часов. Раньше заочники от этого объема брали только 65 процентов и получали диплом. С принятием новых правил те, кто будет обучаться с использованием дистанционных технологий, они будут получать не 65 процентов объема знаний как раньше, а все 100 процентов. Второе, будут использоваться дистанционные технологии. Здесь для обеспечения качества будет использоваться система проктеринга. Речь идет о системе контроля за качеством обучения, явкой и участием студента в образовательном процессе. То есть это те технологии, которые не дадут возможность студенту просто поступить и получать оценки.

Они смогут обучаться дистанционно, но у них программа не будет усеченной. Конечно, так же как и раньше по большинству специальностей, также и по дистанционным технологиям не будет возможности обучаться. Например, на того же врача как и сейчас. В целом говорить, что сам существующий институт получения образования теми, кто не может обучаться очно будет отменен со следующего года — это некорректно", — резюмировал вице-министр образования и науки Асхат Аймагамбетов.

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