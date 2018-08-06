Как изменится заочное образование в Казахстане

Асхат Аймагамбетов отметил, что в появившейся в СМИ и соцсетях информации об отмене заочного обучения в казахстанских вузах упущены существенные аспекты.
«И даже для этих категорий, уже имеющих дипломы об образовании подавляющее большинство специальностей с того же 2010 года были недоступны. То есть даже имея высшее образование или диплом об окончании колледжа вы не могли пойти обучаться заочно на ветеринара, или медика и на другие специальности. Было запрещено обучаться заочно даже на второе высшее по более чем половине специальностей, которые существуют. И это правильно. Поэтому, когда говорят об отмене заочного образования — это несколько неправильно. Фактически, с 2010 года заочного обучения на основе среднего образования не было, даже для имеющих одно высшее по большинству специальностей она была урезана уже давно», — отметил Асхат Аймагамбетов.
По словам
«Они продолжают обучаться, даже если им осталось учиться два года или пять лет. Они доучатся и получат диплом, им беспокоиться не о чем. Что касается тех, кто хочет поступить в сентябре этого года, сейчас идет приемная кампания, они также могут поступить на заочное отделение по действующей форме по тем же условиям. А вот с сентября 2019 года будет действовать совершенно другая система, которая будет отличаться от действующей», — отметил
Особенностью новой системы заочного обучения для поступивших в 2019 году станет то, что теперь все студенты должны будут освоить программу в 100 процентном объеме.
«Будет действовать совершенно другая система, которая отличается от действующей. Первое: условно, сейчас для получения определенной специальности в бакалавриате студенты осваивают программу общим объемом семь тысяч часов. Раньше заочники от этого объема брали только 65 процентов и получали диплом. С принятием новых правил те, кто будет обучаться с использованием дистанционных технологий, они будут получать не 65 процентов объема знаний как раньше, а все 100 процентов. Второе, будут использоваться дистанционные технологии. Здесь для обеспечения качества будет использоваться система проктеринга. Речь идет о системе контроля за качеством обучения, явкой и участием студента в образовательном процессе. То есть это те технологии, которые не дадут возможность студенту просто поступить и получать оценки.
Они смогут обучаться дистанционно, но у них программа не будет усеченной. Конечно, так же как и раньше по большинству специальностей, также и по дистанционным технологиям не будет возможности обучаться. Например, на того же врача как и сейчас. В целом говорить, что сам существующий институт получения образования теми, кто не может обучаться очно будет отменен со следующего года — это некорректно", — резюмировал