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19:43 (мск), источник: Чердак

У лис нашли «гены дружелюбия» к человеку

А их агрессивность оказалась связана с мутацией, которая у людей вызывает умственную отсталость.

Исследователи из Института цитологии и генетики (ИЦиГ) СО РАН и Иллинойсского университета в Урбана-Шампейне опубликовали расшифрованный геном обыкновенной лисицы (Vulpes vulpes) и выделили в нем участки, претерпевшие особенно сильные изменения при одомашнивании. Раньше возможно было только сравнивать отдельные гены лисиц с таковыми у собак. Новое, более точное сопоставление выявило ген, тесно связанный с дружелюбием по отношению к человеку. Научная статья опубликована в журнале Nature Ecology & Evolution. Исследование поддержано несколькими грантами, в том числе от РНФ.

Современные методы секвенирования, то есть чтения нуклеотидов в ДНК и РНК, позволили собрать полный геном обыкновенной лисицы. Донорами ДНК для этого проекта послужили одомашненные представители этого вида, живущие при Институте цитологии и генетики в новосибирском Академгородке. Шестьдесят лет назад генетик Дмитрий Константинович Беляев начал отбирать среди серебристо-черных лисиц, которых ради меха разводили на зверофермах по всей стране, наиболее лояльных к человеку животных. Параллельно Беляев и его сотрудники вели селекцию лис в противоположную сторону — на увеличение агрессивности.

Уже много поколений потомки животных двух групп — «злых» и «добрых» — проявляют те же «черты характера», что и их родители. Изучение родословных этих лис и эксперименты по скрещиванию лисиц с разной степенью дружелюбности к людям давали некоторую информацию о генетических механизмах превращения диких животных в послушных и игривых. Однако конкретные участки ДНК, обеспечившие быстрое привыкание лис к человеку (ведь их одомашнивание шло на порядки быстрее, чем у собак, кошек и т. п.), не были точно известны.

С появлением технологий секвенирования ДНК оказалось возможным «собрать» геном собаки и сравнивать отдельные участки в нем с генами беляевских лисиц, но все же ученые имели дело с представителями двух разных видов. Этим до недавнего времени и занимались ученые из ИЦиГ. Теперь международное сотрудничество позволило им совместно с коллегами полностью расшифровать геномы 10 агрессивных и 10 послушных представителей вида Vulpes vulpes. Их ученые сравнили с геномами обычных лисиц со зверофермы, которых не отбирали по параметрам поведения.

Оказалось, что геномы дружелюбных, агрессивных и «средних» лисиц отличаются друг от друга последовательностями нуклеотидов в 103 участках. Эти участки сопоставили с таковыми в ДНК собак, человека и ряда других млекопитающих. Это сравнение показало, что собачий геном отличается от волчьего в тех же участках, которые меньше всего похожи у «добрых» и «злых» лисиц. Определенную роль в изменении поведения новосибирских псовых сыграла также хромосомная перестройка, которая у человека вызывает синдром Вильямса — умственную отслалость вкупе с говорливостью, дружелюбием, доверчивостью и «эльфийским» лицом. Но вопреки ожиданиям исследователей нарушения в области, вызывающей у людей синдром Вильямса, присутствовали не у дружелюбных лисиц, а у особо агрессивных.

По-видимому, особое значение в одомашнивании лисиц сыграл ген SorCS1. Известно, что кодируемый им белок-рецептор участвует в образовании контактов между нервными клетками — синапсов. Не вполне понятно, как конкретно формирование синапсов по всей нервной системе связано с дружелюбием, но лисы, охотно идущие на контакт с человеком, несут в ДНК вполне конкретный вариант SorCS1, который у остальных животных того же вида пока не встречался.

Авторы статьи обращают внимание на то, что дружелюбие по отношению к людям абсолютно точно не определяется одним-единственным геном. Наследственных факторов, позволивших подопечным Беляева быстро стать по-настоящему домашними животными, много, и описанное исследование — лишь начало их прицельного изучения с помощью данных геномики.

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