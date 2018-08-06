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19:05 (мск), источник: Sputnik

Граждане просят вернуть директора Каракалпакского музея обратно

Министр обещал рассмотреть данный вопрос после того, как закончится проверка, которую проводит Генпрокуратура Узбекистана.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 6 авг — Sputnik. На встрече с министром культуры Бахтияром Сайфуллаевым граждане выдвинули кандидатуру на пост бывшего руководителя Каракалпакского музея искусств имени И. Савицкого.

Министр ответил, что в настоящее время во всех музеях страны проходит инвентаризация. После нее, заверил он, к решению этого вопроса вернутся, передает пресс-служба Минкультуры Узбекистана.

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Напомним, что в Государственном музее искусств Каракалпакстана имени Савицкого произошел инцидент с картиной художника Александра Шевченко «Баба с ведрами». Полотно серьезно пострадало из-за сработавшей системы пожаротушения. По данным администрации, работа получила повреждения в виде отслоений красочного слоя в некоторых местах.

Генпрокуратура взяла этот вопрос под особый контроль, в музее проводится ряд экспертиз в ходе доследственной проверки данного факта.

На прием к министру с благодарность пришла гражданка Гульчехра Юсупова. Месяц назад она отправила главе ведомства письмо с просьбой о восстановлении надгробия Народной артистки Узбекистана, певицы и танцовщицы Тамары-ханум. Министр привел в порядок место захоронения Тамары-ханум. Гульчехра Юсупова, которая является ученицей Народной артистки, внесла ряд предложений для улучшения деятельности дома-музея Тамары-ханум.

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