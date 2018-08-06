Граждане просят вернуть директора Каракалпакского музея обратно
Министр обещал рассмотреть данный вопрос после того, как закончится проверка, которую проводит Генпрокуратура Узбекистана.
Министр обещал рассмотреть данный вопрос после того, как закончится проверка, которую проводит Генпрокуратура Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 6 авг — Sputnik. На встрече с министром культуры Бахтияром Сайфуллаевым граждане выдвинули кандидатуру на пост бывшего руководителя Каракалпакского музея искусств имени И. Савицкого.
Министр ответил, что в настоящее время во всех музеях страны проходит инвентаризация. После нее, заверил он, к решению этого вопроса вернутся, передает
Напомним, что в Государственном музее искусств Каракалпакстана имени Савицкого произошел инцидент с картиной художника Александра Шевченко «Баба с ведрами». Полотно серьезно пострадало
Генпрокуратура взяла этот вопрос под особый контроль, в музее проводится ряд экспертиз в ходе доследственной проверки данного факта.
На прием к министру с благодарность пришла гражданка Гульчехра Юсупова. Месяц назад она отправила главе ведомства письмо с просьбой о восстановлении надгробия Народной артистки Узбекистана, певицы и танцовщицы