Исаак Калина: Учебные занятия в школах Москвы начнутся 3 сентября

«РГ» обратилась к руководителю Департамента образования Исааку Калине за комментарием по данному вопросу.

Исаак Иосифович, прочитав в СМИ комментарии вашего заместителя Павла Карпова, мы поняли, что занятий 1 сентября в Москве не будет. Это официальная позиция Департамента образования?

— Я, как и мой заместитель, и все директора школ города знаем, что суббота для учащихся нашего города уже много лет является внешкольным днем. Поэтому и первая суббота сентября нового учебного года, как и все последующие субботы, остается таким же днем. Тем самым, и ученикам, и учителям предоставлена возможность самим решать, чем они займутся в этот день.

Но необходимо отметить, что все субботы московских школьников всегда насыщены интересными и очень полезными мероприятиями вне школы. И первая суббота сентября не является исключением.

Так с 30 августа по 2 сентября на ВДНХ состоится грандиозное событие — международный форум «Город образования», где будет много активностей для детей и взрослых. Поэтому и детей, и родителей, которые не уедут из города, мы приглашаем на форум, в том числе и 1 сентября.

Кроме того, каждую субботу в Москве проходят открытые лекции, мастер-классы и тренинги на разных площадках города в рамках проекта «Суббота московского школьника». А 8 сентября состоится пятилетие этого уникального просветительского проекта.