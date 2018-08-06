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19:45 (мск), источник: Российская газета

Исаак Калина: Учебные занятия в школах Москвы начнутся 3 сентября

Недавно в СМИ появилась информация о дате начала занятий в новом учебном году.

«РГ» обратилась к руководителю Департамента образования Исааку Калине за комментарием по данному вопросу.

Исаак Иосифович, прочитав в СМИ комментарии вашего заместителя Павла Карпова, мы поняли, что занятий 1 сентября в Москве не будет. Это официальная позиция Департамента образования?

— Я, как и мой заместитель, и все директора школ города знаем, что суббота для учащихся нашего города уже много лет является внешкольным днем. Поэтому и первая суббота сентября нового учебного года, как и все последующие субботы, остается таким же днем. Тем самым, и ученикам, и учителям предоставлена возможность самим решать, чем они займутся в этот день.

Но необходимо отметить, что все субботы московских школьников всегда насыщены интересными и очень полезными мероприятиями вне школы. И первая суббота сентября не является исключением.

Так с 30 августа по 2 сентября на ВДНХ состоится грандиозное событие — международный форум «Город образования», где будет много активностей для детей и взрослых. Поэтому и детей, и родителей, которые не уедут из города, мы приглашаем на форум, в том числе и 1 сентября.

Кроме того, каждую субботу в Москве проходят открытые лекции, мастер-классы и тренинги на разных площадках города в рамках проекта «Суббота московского школьника». А 8 сентября состоится пятилетие этого уникального просветительского проекта.

Еще раз отмечу, что суббота — это традиционно внешкольный день. И мы не планируем и директорам не рекомендуем нарушать сложившуюся в городе традицию. Соответствующее письмо директорам школ города уже мною подписано и направлено.

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