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20:01 (мск), источник: Sputnik.md

Молдавские режиссеры приготовили сюрприз для Каннского кинофестиваля

Молодые молдавские кинематографисты намерены отправить короткометражный фильм на следующий Каннский кинофестиваль.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 6 авг — Sputnik. В Молдове снимают короткометражную ленту, которую ее создатели готовят специально для конкурсной программы следующего Каннского кинофестиваля, заявил в ходе пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова генеральный директор «Pascaru Production» Сергей Паскару.

«Я уже увидел у нас по крайней мере трех режиссеров, которые подают большие надежды. Они действительно смогут участвовать в больших международных кинофестивалях. Сейчас у нас уже есть один короткометражный фильм, правда он не закончен. Но если бы он и был готов, то ребята сказали, что они не будут его выпускать до Канн, то есть они готовят его именно для фестиваля», — отметил Паскару.

Он добавил, что имена этих режиссеров он пока не может назвать, но они полны энтузиазма и намерены не просто попасть в конкурную программу, но и получить премию.

Как полагает Паскару, для полноценного и более быстрого развития молдавского кино необходимо, чтобы в стране были люди, способные по достоинству оценить качество каждого нового фильма.

«А у нас нет как таковых кинокритиков. Если мы не будем критиковать, то качество кино не будет расти. Но, конечно, критиковать надо в меру и со знанием дела», — заключил эксперт.

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