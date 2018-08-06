Полиция будет патрулировать дворы в Алматы

Источник: Kazinform

В рамках сотрудничества с Общественным советом города Алматы департамент внутренних дел переориентирует личный состав дорожно-патрульной полиции на охрану общественного порядка с улиц на дворовые территории. Для этого будут выделены наряды пешего патрулирования из числа личного состава.

Как отметили в ДВД, основной задачей пешего патрулирования будет предупреждение, пресечение, профилактика и раскрытие преступлений по «горячим следам» во дворах, улицах и общественных местах, а также обслуживание поступивших звонков на службу «102».

«Предложение было выдвинуто на Общественном совете, потому что на сегодняшний день у населения действительно есть такая необходимость. В городе имеется порядка 4000 дворов, 1200 из которых уже отремонтированы, восстановлено наружное освещение. Именно в переулках и дворах происходят разные правонарушения, начиная с распития спиртных напитков и драками, заканчивая мелкими кражами и ограблениями. Поэтому в помощь участковым будут переориентированы пешие патрули из числа дорожно-патрульной службы», — сообщили в ДВД города.