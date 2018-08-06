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20:16 (мск), источник: Kazinform

Полиция будет патрулировать дворы в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ — Полк дорожно-патрульной полиции Алматы будет переориентирован на патрулирование городских дворов. Об этом корреспонденту МИА «Казинформ» сообщили в ДВД города.

Источник: Kazinform

В рамках сотрудничества с Общественным советом города Алматы департамент внутренних дел переориентирует личный состав дорожно-патрульной полиции на охрану общественного порядка с улиц на дворовые территории. Для этого будут выделены наряды пешего патрулирования из числа личного состава.

Как отметили в ДВД, основной задачей пешего патрулирования будет предупреждение, пресечение, профилактика и раскрытие преступлений по «горячим следам» во дворах, улицах и общественных местах, а также обслуживание поступивших звонков на службу «102».

«Предложение было выдвинуто на Общественном совете, потому что на сегодняшний день у населения действительно есть такая необходимость. В городе имеется порядка 4000 дворов, 1200 из которых уже отремонтированы, восстановлено наружное освещение. Именно в переулках и дворах происходят разные правонарушения, начиная с распития спиртных напитков и драками, заканчивая мелкими кражами и ограблениями. Поэтому в помощь участковым будут переориентированы пешие патрули из числа дорожно-патрульной службы», — сообщили в ДВД города.

Вместе с тем, отмечается, что на отдельных участках будет вестись автопатрулирование. Пешему составу будет запрещено заниматься остановкой транспортных средств, кроме случаев проведения оперативно-профилактических мероприятий, а также введения в действие планов перехвата. На сегодня полк дорожно-патрульной полиции насчитывает 1081 человек.

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