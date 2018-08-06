Полиция будет патрулировать дворы в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ — Полк
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ — Полк
В рамках сотрудничества с Общественным советом города Алматы департамент внутренних дел переориентирует личный состав
Как отметили в ДВД, основной задачей пешего патрулирования будет предупреждение, пресечение, профилактика и раскрытие преступлений по «горячим следам» во дворах, улицах и общественных местах, а также обслуживание поступивших звонков на службу «102».
«Предложение было выдвинуто на Общественном совете, потому что на сегодняшний день у населения действительно есть такая необходимость. В городе имеется порядка 4000 дворов, 1200 из которых уже отремонтированы, восстановлено наружное освещение. Именно в переулках и дворах происходят разные правонарушения, начиная с распития спиртных напитков и драками, заканчивая мелкими кражами и ограблениями. Поэтому в помощь участковым будут переориентированы пешие патрули из числа
Вместе с тем, отмечается, что на отдельных участках будет вестись автопатрулирование. Пешему составу будет запрещено заниматься остановкой транспортных средств, кроме случаев проведения