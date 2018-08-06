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21:26 (мск), источник: Zakon.kz

Охранник одного из акиматов Алматы не пускал горожан в здание

Жители одной из улиц в Алматы пришли в районный акимат, чтобы пожаловаться на плохую дорогу.

Источник: Zakon.kz

Жители одной из улиц в Алматы пришли в районный акимат, чтобы в очередной раз напомнить чиновникам о существующей проблеме, передает Zakon.kz со ссылкой на Первый канал «Евразия».

Городская дорога на улице Акжол, что в микрорайоне Шанырак 1 больше похожа на тропу в селе. Добиться того, чтобы ее заасфальтировали, не получается уже три года.

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Асфальта на улице Акжол, что в микрорайоне Шанырак 1, никогда не было и люди были вынуждены добираться до своих домов по пыли, а в межсезонье дорога и вовсе превращается болото. Асфальт местные власти обещали проложить, но работы даже не начаты. Лето заканчивается, впереди — осень. Обеспокоенные тем, что детям придется опять ходить по грязи, люди решили вновь поднять эту проблему. Почти все жители домов, расположенных на неблагополучной улице, отложили свои дела и пришли в акимат.

— Мы добиваемся с 15-го года. Вообще еще раньше было, но в 15-м году мы инициативную группу создали, где-то 15 человек. Мы ходили в акимат, но конечно же результата не было. После чего мы собрали + 207 семей мы собрали подписи и составили вот такое обращение, где мы просим акимат города решить вопрос по благоустройству, а в частности проведения здесь дороги, — сетовала жительница микрорайона Раушан Джундибаева.

В районном акимате ответили, что строительство дороги было запланировано еще несколько лет назад, но вместе с прокладкой водопровода и канализации. Но, увы, организация, выигравшая тендер на проведение коммуникаций, не справилась со своими обязательствами. И из-за недобросовестного подрядчика произошла задержка.

— Сейчас мы в управление энергетики еще письмо на той неделе направили, что обратно этот же тендер, чтобы сметную документацию сделать пересогласовали. Обратно тендер будет вести. Пока воду и канализацию не проложат асфальта не будет, — прокомментировал руководитель отдела коммунального хозяйства аппарата акима Алатауского района Алматы Адилет Токтасынов.

Чтобы асфальт появился нужно дождаться нового победителя тендера, затем из районного акимата будет направлена еще одна заявка, теперь уже в управление автомобильных дорог и пассажирского транспорта города. И только после этого на улице Акжол появится асфальтированная дорога с тротуарами и фонарными столбами. Точных сроков завершения всех этих процедур не назвали.

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