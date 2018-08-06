Охранник одного из акиматов Алматы не пускал горожан в здание

Источник: Zakon.kz

Жители одной из улиц в Алматы пришли в районный акимат, чтобы в очередной раз напомнить чиновникам о существующей проблеме, передает Zakon.kz со ссылкой на Первый канал «Евразия».

Городская дорога на улице Акжол, что в микрорайоне Шанырак 1 больше похожа на тропу в селе. Добиться того, чтобы ее заасфальтировали, не получается уже три года.

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Асфальта на улице Акжол, что в микрорайоне Шанырак 1, никогда не было и люди были вынуждены добираться до своих домов по пыли, а в межсезонье дорога и вовсе превращается болото. Асфальт местные власти обещали проложить, но работы даже не начаты. Лето заканчивается, впереди — осень. Обеспокоенные тем, что детям придется опять ходить по грязи, люди решили вновь поднять эту проблему. Почти все жители домов, расположенных на неблагополучной улице, отложили свои дела и пришли в акимат.

— Мы добиваемся с 15-го года. Вообще еще раньше было, но в 15-м году мы инициативную группу создали, где-то 15 человек. Мы ходили в акимат, но конечно же результата не было. После чего мы собрали + 207 семей мы собрали подписи и составили вот такое обращение, где мы просим акимат города решить вопрос по благоустройству, а в частности проведения здесь дороги, — сетовала жительница микрорайона Раушан Джундибаева.

В районном акимате ответили, что строительство дороги было запланировано еще несколько лет назад, но вместе с прокладкой водопровода и канализации. Но, увы, организация, выигравшая тендер на проведение коммуникаций, не справилась со своими обязательствами. И из-за недобросовестного подрядчика произошла задержка.

— Сейчас мы в управление энергетики еще письмо на той неделе направили, что обратно этот же тендер, чтобы сметную документацию сделать пересогласовали. Обратно тендер будет вести. Пока воду и канализацию не проложат асфальта не будет, — прокомментировал руководитель отдела коммунального хозяйства аппарата акима Алатауского района Алматы Адилет Токтасынов.