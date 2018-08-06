Казахстанские и российские силовики провели рейд на границе
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — «Граница дружбы-2018» — такое название получил совместный рейд, который провели накануне казахстанские и российские силовики, сообщается на сайте посольства РК в РФ.
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — «Граница дружбы-2018» — такое название получил совместный рейд, который провели накануне казахстанские и российские силовики, сообщается на сайте посольства РК в РФ.
Мероприятие прошло в Палласовском и Старополтавском районах Волгоградской области РФ, а также в приграничных Жанибекском и Бокейординском районах
Как сообщили в
Кроме того, пограничники обеих стран проверили 80 населенных пунктов, насчитывающих 600 дворов, а также 10,5 тысяч человек и 5,7 тысяч единиц транспорта.
Не менее тщательно были изучены и осмотрены 210 территорий, где потенциально могли храниться запрещенные товары и грузы.
Граждане, нарушившие режим госграницы, оштрафованы в общей сложности на более чем 70 тысяч рублей.