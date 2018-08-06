«Кто бы сомневался»: в Сети обсуждают «обнаружение» Порошенко в ресторане

Источник: Reuters

Ранее украинские СМИ сообщили о «пропаже» главы государства — он около недели не появлялся на публике. В понедельник в Сети появились кадры ужинающего в киевском ресторане Manu Порошенко.

«С ресторанов и надо было поиски начинать», — написал @tab233. «Кто бы сомневался», — присоединился к обсуждению один из пользователей твиттера.

«Я бы удивился, если бы он был в библиотеке. А так все по-домашнему», — написали в комментариях. «Это как в серии про кролика: он еще посидел, потом еще посидел, потом еще посидел… Кажется, у кого-то слишком узкие двери», — сравнил @RisatBuransin украинского лидера с Винни-Пухом.

Некоторые пользователи ВКонтакте выразили сожаление недолгим отсутствием Порошенко.

«Да зачем его надо было искать?», — написали в комментариях. «Пусть хоть в космос улетит», — согласился один из пользователей. «Строит планы по покорению мира, но его отвлекают от бутылок и закусок люди с фотоаппаратами», — съязвил другой.

В начале года украинские СМИ узнали об отдыхе Порошенко на Мальдивах, который обошелся ему в 500 тысяч долларов. Президент заявил, что все расходы оплатил сам.