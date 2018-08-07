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14:57 (мск), источник: Известия

Путин упростил регистрацию недвижимости для граждан

Удостоверение сделки с недвижимостью нотариусом и представление им документов в Росреестр станут одним нотариальным действием с 1 января 2019 года. Такая норма содержится в Федеральном законе № 338-ФЗ, подписанном президентом РФ Владимиром Путиным.

Согласно документу, нотариус будет обязан в течение текущего рабочего дня, если иное не указано сторонами в договоре, подать в электронном виде сведения об удостоверенной им сделке с недвижимостью в Росреестр. В случае, если это невозможно по причинам, независящим от нотариуса, сведения должны быть поданы в бумажном виде в течение двух рабочих дней. Росреестр должен осуществить регистрацию в течение одного дня.

При этом, если ранее подача сведений в Росреестр являлась отдельным нотариальным действием и тарифицировалась отдельно, то со вступлением нормы в силу с 1 января 2019 года услуга будет входить в состав единого нотариального действия по удостоверению сделки и предоставляться на бесплатной основе.

Среди других нововведений, предусмотренных Федеральным законом № 338-ФЗ — обязательное нотариальное удостоверение сделок по отчуждению долей в недвижимости по договорам ипотеки, установление порядка удостоверения нотариусом электронного документа и другие нормы, устанавливающие принципы электронного документооборота между нотариатом и Росреестром. Новые правила — результат развития электронного нотариата.

«Развитие электронного взаимодействия нотариата и Росреестра на практике позволяет предложить гражданам и бизнесу самые современные и удобные стандарты удостоверения и регистрации сделок, где нотариус отвечает за правовую составляющую сделки, а государственный регистратор на основании нотариально удостоверенных документов имеет возможность оперативно осуществить регистрацию прав на недвижимость», — прокомментировал новый закон президент Федеральной нотариальной палаты (ФНП) Константин Корсик.

В июле ФНП сообщала, что сделки с недвижимостью все чаще регистрируются в электронном виде.

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