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11:35 (мск), источник: Аргументы и факты

Собор Василия Блаженного. Инфографика

В инфографике АиФ.ru рассказывается о Соборе Василия Блаженного — православном храме, украшающем Красную площадь Москвы.

Собор Василия Блаженного украшает центральную площадь Москвы четыре с половиной века. Своё полное название — Собор Покрова Пресвятой Богородицы на Рву — он получил от своей центральной, самой высокой церкви, которая освящена в честь Покрова Богородицы. Также в наименовании храма упоминается Алевизов ров, который в XVI века проходил вдоль Кремлёвской стены.

Собор был построен в 1555—1561 годах по велению царя Ивана Грозного в честь присоединения Казанского ханства к Русскому государству. Из летописного сборника XVII века стало известно, что храм возвели русские зодчие Постник Яковлев и Иван Барма. Существует легенда, что после завершения строительства храма, царь ослепил либо и вовсе убил зодчих, чтобы они больше не смогли создать подобного великолепия. Однако в летописном источнике таких сведений нет.

Большая часть церквей или приделов храма освящена в честь святых, дни памяти которых пришлись на решающие бои за Казань. Митрополит Московский и всея Руси Макарий изначально хотел окружить центральный храм семью церквями, но ради симметрии их количество увеличили до восьми. В 1588 году к собору пристроили десятую церковь — Василия Блаженного, которую возвели над его захоронением. Это святой, который при жизни был московским юродивым, ему приписывают множество чудес и дар предвидения. По преданию, он лично собирал деньги на строительство храма. Церковь Василия Блаженного была единственное отапливаемой во всём соборе, она была открыта для паломников и прихожан круглый год, даже ночью. Поэтому название этого предела стало разговорным наименованием для всего собора.

Смотрите в инфографике АиФ.ru, из каких пределов сегодня состоит храм, в честь кого они освящены и какие элементы интерьера в них сохранились.

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