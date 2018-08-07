Венгерская жесть. История графини Батори, погубившей 600 жизней

Светлана Ходченкова - Елизавета Батори в фильме "Кровавая леди Батори" (2015)

О русской помещице Дарье Салтыковой, мрачной «Салтычихе», отправившей на тот свет десятки несчастных крепостных, в 2018 году вспомнили благодаря выходу на экраны сериала «Кровавая барыня».

Но «Уроду рода человеческого», как именовала Салтыкову императрица Екатерина Великая, далеко до масштабов преступлений дамы, жившей двумя столетиями раньше.

Девочка из хорошей семьи

Альжбета Баторова-Надашди, она же Елизавета или Эржебет Батори, занесена в Книгу рекордов Гиннесса как совершившая самое большое число убийств. Причем, если верить преданию, стать серийной убийцей ее заставила погоня за уходящей красотой.

Эржебет-Елизавета родилась 7 августа 1560 года в семейном особняке в венгерском городке Ньирбатор. Отец ее был братом трансильванского воеводы Андраша Батори, мать — сестрой польского короля Стефана Батория.

Детство Елизавета проводила в играх с братом и сестрами, а также за изучением латыни, немецкого и греческого языков.

Девочки из высокородных семей в XVI веке были средством для заключения политических альянсов через брачные союзы. Поэтому в 10 лет Елизавету обручили с Ференцем Надашди, сыном барона Тамаша Надашди.

Свадьба состоялась, когда Елизавете исполнилось 15 лет. После торжества на 4500 персон Ференц уехал учиться в Вену, а Елизавета коротала время в одиночестве в семейном замке Надашди, ставшем ее новым домом.

Ревнивый муж на расправу скор

Молодая жена получила на свадьбу в подарок от мужа Чахтицкий замок у подножия Малых Карпат. Именно там разыграются самые мрачные сюжеты из жизни Елизаветы Батори.

Руины Чахтицкого замка | Источник: katkaZV/СС0

Но поначалу жизнь текла своим чередом. Ференц занимался государственными делами, воевал, а Елизавета рожала детей и управляла поместьями. А заодно заботилась о своей красоте. Считавшаяся одной из самых красивых женщин своего времени, Елизавета Батори старалась избегать всего, что могло повредить ее внешности. Родив шестерых детей, она сразу передавала их гувернанткам и кормилицам.

Но красоте жены мог повредить и муж. Ференц был человеком крайне суровым, даже жестоким. Слуг за малейшие провинности избивал нещадно, мог наказать и жену. А еще супруг отличался крайней степенью ревности. Согласно преданию, однажды Ференц заподозрил некоего слугу в излишнем внимании к Елизавете. Ревнивец лично кастрировал подозреваемого, а затем затравил его собаками.

В 1601 году супруг Елизаветы серьезно заболел. Мучительная болезнь сделала Ференца инвалидом, а в 1604 году свела в могилу.

Омовение кровью — рецепт вечной молодости

К моменту кончины Ференца Надашди самые мрачные слухи о его жене ходили уже по всему Венгерскому королевству.

Как и почему Елизавета на самом деле начала убивать, неизвестно. Возможно, первая расправа произошла случайно — графиня, разгневавшись на служанку, ударила ее слишком сильно, а неудачное падение привело к роковому исходу.

Предание, однако, рисует иной сюжет — впервые Елизавета совершила убийство в 20 лет. Началось все с того, что графиня встревожилась — годы идут, красота угасает, как сохранить ее?

Однажды, ударив служанку, Елизавета разбила ей нос. Кровь девушки случайно попала на кожу госпожи. Спустя некоторое время графия была поражена — кожа в этом месте стала мягче и белее.

Елизавета поняла — чтобы оставаться красивой, ей нужна кровь девушек, желательно самых молодых.

Легенда гласит, что для начала графиня убила нескольких молодых служанок, совершив омовение их кровью. Затем она и вовсе стала принимать ванны из крови. Со временем самым доверенным слугам было приказано отлавливать и доставлять в замок посторонних девушек, поскольку своих для потребностей Елизаветы уже не хватало.

Затем графиня стала под любыми предлогами приглашать в замок юных особ из знатных семей. Домой несчастные уже не возвращались.

Жалобы королю

Скептики возражают — никаких реальных доказательств «кровавых ванн» нет. В отличие от массовых убийств.

Заколоть ножницами, загонять иглы под ногти, раздеть догола и на холоде обливать ледяной водой — подобные Елизавета Батори совершала со спокойствием профессионального киллера.

Тревогу забил лютеранский служитель Иштван Мадьяри, к которому перепуганные местные жители, ставшие невольными свидетелями убийств, обращались за помощью.

Несмотря на то, что жалобы доходили до самого короля, первое время на них не следовало никакой реакции — слишком высокое происхождение имела Елизавета.

Но к 1610 году количество сообщений о расправах переполнило чащу терпения короля Матьяша II. Дьёрдь Турзо, палатин (пост, совмещавший обязанности премьер-министра и верховного судьи — прим. АиФ.ru) Венгрии, получил приказ расследовать «дело графини Батори».

Следствие ведет палатин

Палатин подошел к делу основательно. Для сбора доказательств были наняты два нотариуса, которые опросили более 300 свидетелей.

К концу 1610 года в распоряжении Турзо оказалось более чем достаточно свидетельств зверских убийств. «Раскололись» и подручные из числа слуг, приводившие будущих жертв к графине, а затем избавлявшиеся от тел.

29 декабря 1610 года Елизавета Батори была арестована. В ходе дальнейшего следствия были обнаружены и некоторые трупы жертв.

Матьяш II, получив доклад палатина, был в ярости и хотел немедленно казнить графиню. Дьёрдь Турзо охладил его пыл — Елизавета Батори оставалась, во-первых, представительницей очень влиятельно рода, а, во-вторых, одной из самых богатых женщин страны. Да что там говорить, сам король был должен Елизавете.

Дьердь Турзо обсуждал судьбу графини с ее старшими детьми и зятьями. Хотели ограничиться отправкой в монастырь, но убийство дочерей мелкопоместных дворян заставило искать более жесткую меру.

Пожизненное заточение, посмертная слава

Суд начался в январе 1611 года. Как и в случае с Дарьей Салтыковой, доказать большую часть убийств просто не удалось. Официально было признано, что Елизавета Батори с подручными лишили жизни 80 человек. В то же время свидетели настаивали, что всего графиня умертвила около 600 несчастных.

Спустя многие годы появилась версия, что Елизавета Батори стала жертвой интриг и оговоров. Якобы ее просто хотели лишить имущества. Оппоненты возражают — для оговора в деле слишком много конкретики, свидетельских показаний, найденных трупов жертв.

В числе слуг Елизаветы, представших перед судом, оказались три женщины и один мужчина. Доротье Сентеш и Илоне Йо оторвали пальцы раскаленными щипцами, после чего обеих сожгли на костре. У Яноша Уйвари нашлись смягчающие обстоятельства, поэтому ему отрубили голову и сожгли уже мертвое тело. Четвертая служанка, Катарина Беницка, была приговорена к пожизненному заключению — судьи пришли к выводу, что участвовать в преступлениях ее принуждали с помощью пыток и побоев.

Саму Елизавету Батори приговорили к одиночному пожизненному заточению в ее же собственном замке. Графиню замуровали в комнате, заложив окна и двери и оставив лишь небольшие отверстия для вентиляции и подачи пищи.

Елизавета Батори скончалась в заточении в августе 1614 года. Чем больше времени проходило с момента ее смерти, тем более сказочными подробностями обрастала история «Кровавой графини».