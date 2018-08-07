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05:08 (мск), источник: Известия

Корейские ученые создали наносимые на тело микрофон и динамик

Корейские ученые создали прототипы динамика и микрофона, которые можно безопасно закреплять на коже человека. Покрытие разработали специалисты Национального института науки и технологий Ульсана, результаты их трудов опубликованы в журнале Science Advances.

Корейские ученые создали прототипы динамика и микрофона, которые можно безопасно закреплять на коже человека. Покрытие разработали специалисты Национального института науки и технологий Ульсана, результаты их трудов опубликованы в журнале Science Advances.

Покрытие представляет собой гибридную пленку, состоящую из помещенных в полимерную матрицу серебряных нанопроволок. Такой материал является прозрачным, тонким, прочным и безвредным для человека.

На основе пленки созданы два прототипа. В режиме динамика устройство подключается к гаджету, передающему записанный звук. Пленка нагревается при пропускании через нее переменного тока, нагревает окружающий воздух и воспроизводит звук.

В режиме микрофона пленка преобразует звуковые колебания в ток и передает сигнал записывающему устройству.

Для управления такой аудиотехникой разработано несколько способов, в том числе с помощью жестов и голосовых команд. Устройство было протестировано четырьмя добровольцами, которые должны были разблокировать свой смартфон при помощи этой пленки. В 98% случаев разработка «слушалась» и выполняла команды на гаджете.

Создатели уверены, что в будущем пленка заменит смартфоны и другие гаджеты связи.

В начале июля американские ученые работали над тканью, которая сможет заряжать мобильные гаджеты.

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