Газета The New York Times встала на защиту писавшей расистские посты журналистки
Американская газета The New York Times встало на защиту новой сотрудницы корейского происхождения Сары Чон, вокруг которой разгорелся скандал
Американская газета The New York Times встало на защиту новой сотрудницы корейского происхождения Сары Чон, вокруг которой разгорелся скандал
Как сообщил 6 августа телеканал «360», в
После разразившегося скандала Чон все же попыталась оправдаться, заявив, что ее твиты были лишь ответами на оскорбления.
The New York Times, сотрудницей которой является Чон, решило не наказывать журналистку.
«Ее журналистская деятельность и факт, что она молодая азиатка, сделали ее мишенью для
Ее аккаунт заблокировали в течение 12 часов, что вызвало бурю возмущения пользователей соцсети. После этого страницу Оуэнс разблокировали.