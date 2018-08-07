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01:05 (мск), источник: Известия

Газета The New York Times встала на защиту писавшей расистские посты журналистки

Американская газета The New York Times встало на защиту новой сотрудницы корейского происхождения Сары Чон, вокруг которой разгорелся скандал из-за ее публикаций расистского содержания в Twitter.

Источник: Reuters

Как сообщил 6 августа телеканал «360», в Twitter-аккаунте Сары Чон были обнаружены записи, оскорбляющие людей со светлым цветом кожи. В частности, журналистка писала, что «белым людям нужно жить под землей как пресмыкающимся» и прогнозировала «скорое вымирание белой расы».

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После разразившегося скандала Чон все же попыталась оправдаться, заявив, что ее твиты были лишь ответами на оскорбления.

The New York Times, сотрудницей которой является Чон, решило не наказывать журналистку.

«Ее журналистская деятельность и факт, что она молодая азиатка, сделали ее мишенью для онлайн-троллей. В течение некоторого времени она реагировала на эти преследования, имитируя риторику агрессоров. Теперь она видит, что такой подход лишь подливал масла в огонь. Она сожалеет об этом, […] понимает, что подобного рода риторика неприемлема, и что Times этому не потворствует», — говорится в заявлении издания.

При этом активистка Кэндейс Оуэнс захотела привлечь внимание общественности к «двойным стандартам» администрации Twitter, которая не заблокировала аккаунт Чон. На своей страничке правозащитница продублировала твиты журналистки, заменив слова «белый» на «темнокожий» и «еврей».

Ее аккаунт заблокировали в течение 12 часов, что вызвало бурю возмущения пользователей соцсети. После этого страницу Оуэнс разблокировали.

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