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01:29 (мск), источник: Интерфакс

В Южной Осетии отдадут дань памяти жертвам августовской войны 2008 года

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU — Мероприятия, приуроченные к 10-й годовщине трагических событий августа 2008 года в Южной Осетии, пройдут во вторник в Цхинвале.

Источник: РИА "Новости"

Здесь откроется фотовыставка, приуроченная к августовским событиям 2008 года «Свет нашей памяти».

Вечером в 20:00 участники акции посетят «Музей сожженных душ» (сожжённые машины), расположенный у Зарской дороги, по которой беженцы пытались покинуть горящий Цхинвал, а у «Гергиевской лестницы» перед зданием парламента в центре столицы руководство и жители республики соберутся по уже сложившейся традиции, чтобы отдать дань памяти погибшим жителям российским миротворцам, принявшим первый удар в августе 2008 года.

Цхинвальцы зажгут свечи и запустят в небо белые шары по числу погибших. На памятном митинге выступят президент республики Анатолий Бибилов, представители семей погибших, гости прибывшие в Цхинвал.

Мероприятия продолжатся 8 августа, в этот день жители Южной Осетии и делегации из других республик посетят места гибели защитников республики.

В ночь с седьмого по восьмое августа 2008 года Грузия предприняла попытку силового захвата Южной Осетии. По столице Южной Осетии городу Цхинвалу и другим населенным пунктам республики был открыт массированный огонь из крупнокалиберной артиллерии и реактивных установок залпового огня «Град».

После многочасового обстрела грузинские войска перешли в наступление, оккупировав значительную часть территории. Защищая своих граждан и миротворцев от уничтожения, Российская Федерация была вынуждена вмешаться, приступив к проведению операции по принуждению Грузии к миру. В результате территория Южной Осетии была освобождена, а разгромленные в окрестностях Цхинвала грузинские войска отступили.

Граница с Грузией закрыта на три дня, силовые структуры переведены на усиленный вариант несения службы для обеспечения безопасности при проведении памятных мероприятий.
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