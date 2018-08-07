В центре Воронежа по выходным будут проходить концерты под открытым небом

В августе в Воронеже продолжится проект «Лето в Кольцовском сквере». По выходным в центре города коллективы филармонии будут давать бесплатные концерты под открытым небом. Первыми 12 августа откроют марафон музыканты ансамбля «Воронежские солисты». Зрители услышат джазовые импровизации, оригинальные инструментальные обработки произведений отечественных и зарубежных авторов, мелодии из популярных кинофильмов.