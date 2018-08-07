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09:06 (мск), источник: Комсомольская правда

В центре Воронежа по выходным будут проходить концерты под открытым небом

На опен-эйрах в Кольцовском сквере будут выступать артисты филармонии.

Источник: Комсомольская правда

В августе в Воронеже продолжится проект «Лето в Кольцовском сквере». По выходным в центре города коллективы филармонии будут давать бесплатные концерты под открытым небом. Первыми 12 августа откроют марафон музыканты ансамбля «Воронежские солисты». Зрители услышат джазовые импровизации, оригинальные инструментальные обработки произведений отечественных и зарубежных авторов, мелодии из популярных кинофильмов.

18 августа на летнем опен-эйре выступит легендарный ансамбль русской песни «Воронежские девчата», 25 августа воронежцы услышат ансамбль казачьей песни «Держава», 26 августа — зрителям споет ансамбль русской народной музыки, песни и танца «Балалайка».

Начало концертов в 17.00. Сорвать их могут только дожди.

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