В центре Воронежа по выходным будут проходить концерты под открытым небом
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В августе в Воронеже продолжится проект «Лето в Кольцовском сквере». По выходным в центре города коллективы филармонии будут давать бесплатные концерты под открытым небом. Первыми 12 августа откроют марафон музыканты ансамбля «Воронежские солисты». Зрители услышат джазовые импровизации, оригинальные инструментальные обработки произведений отечественных и зарубежных авторов, мелодии из популярных кинофильмов.
18 августа на летнем
Начало концертов в 17.00. Сорвать их могут только дожди.