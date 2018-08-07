Работница в свое удовольствие
Уровень удовлетворения от труда у женщин выше, чем у мужчин.
Уровень удовлетворения от труда у женщин выше, чем у мужчин.
За последние десятилетия уровень удовлетворения от работы рос среди женщин и падал среди мужчин, констатируют экономисты Национального бюро экономических исследований США. Несмотря на то, что на послевоенном рынке труда в мире работа стала менее утомительной и физически затратной, для мужчин занятость приносит больше стресса и меньше ощущений счастья и осмысленности. Женщины, напротив, на схожих рабочих местах испытывают больше ощущений счастья и значимости.
По данным препринта статьи экономистов Грега Каплата (Университет Чикаго) и Сэма
В целом, отмечают авторы исследования, в послевоенный период работа стала менее болезненной и утомительной, однако помимо этого тренда в разных группах работников отношение к труду менялось
Как поясняют авторы работы, улучшение эмоциональной отдачи от работы для женщин происходило на фоне роста их занятости на позициях специалистов и менеджеров вместо более популярной ранее работы на фабриках. Снижение удовлетворения для мужчин, впрочем, также связывают с ростом мужской занятости на позициях специалистов и в сфере услуг в ущерб работе на фабриках и в сфере сельского хозяйства.
В результате, отмечают авторы работы, разные ощущения мужчин и женщин по поводу схожих типов занятости могут иметь различные объяснения. Так, помимо существования гендерно обусловленной разницы во взглядах на одну и ту же работу мужчины и женщины могут испытывать на себе давление общественного мнения, предписывающего им различные ощущения при схожей деятельности. Также, возможно, различное отношение к работе мужчин и женщин складывается не только из самой работы, но и из ее отдельных аспектов.
Также отметим, что сопоставимые данные о настроениях российских работников дает и работа аналитиков Высшей школы экономики, исследующая удовлетворенность различными аспектами работы мужчин и женщин в России. По ее результатам почти по всем параметрам (режим работы, условия труда, профессиональная удовлетворенность) женщины в среднем оценивают рабочие места на несколько процентных пунктов выше, чем мужчины (подробнее см. «Ъ» от 27 ноября 2017 года).
Анастасия Мануйлова.