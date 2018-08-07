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07:33 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Работница в свое удовольствие

Уровень удовлетворения от труда у женщин выше, чем у мужчин.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

За последние десятилетия уровень удовлетворения от работы рос среди женщин и падал среди мужчин, констатируют экономисты Национального бюро экономических исследований США. Несмотря на то, что на послевоенном рынке труда в мире работа стала менее утомительной и физически затратной, для мужчин занятость приносит больше стресса и меньше ощущений счастья и осмысленности. Женщины, напротив, на схожих рабочих местах испытывают больше ощущений счастья и значимости.

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По данным препринта статьи экономистов Грега Каплата (Университет Чикаго) и Сэма Шулхофера-Воля из Федерального резервного банка Чикаго в серии публикаций Национального бюро экономических исследований США, на современном рынке труда работа приносит все больше удовлетворения женщинам и все больше стресса — мужчинам. Основой для этого исследования стали данные Американского обследования использования времени (ATUS), которые рассматривались в контексте шести показателей — чувства счастья, грусти и усталости, стресса и страдания, значимости.

В целом, отмечают авторы исследования, в послевоенный период работа стала менее болезненной и утомительной, однако помимо этого тренда в разных группах работников отношение к труду менялось по-разному. Так, женщины перешли на занятия, которые приносят больше ощущений счастья и значимости и меньше неудовольствия — при этом показатели стресса от работы для них не изменились. Для мужчин, хотя они отмечают снижение чувства боли и усталости от работы, занятость приносит больше стресса и меньше ощущений счастья и осмысленности.

Наибольшие уровни счастья и значимости в связи со своей работой демонстрируют женщины со средним уровнем образования, последующее образование в итоге снижает для них уровни удовлетворения от работы на уровень, характерный для мужчин. Для мужчин, напротив, значимость проделанной работы падала среди сотрудников с минимальным уровнем образования.
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Как поясняют авторы работы, улучшение эмоциональной отдачи от работы для женщин происходило на фоне роста их занятости на позициях специалистов и менеджеров вместо более популярной ранее работы на фабриках. Снижение удовлетворения для мужчин, впрочем, также связывают с ростом мужской занятости на позициях специалистов и в сфере услуг в ущерб работе на фабриках и в сфере сельского хозяйства.

В результате, отмечают авторы работы, разные ощущения мужчин и женщин по поводу схожих типов занятости могут иметь различные объяснения. Так, помимо существования гендерно обусловленной разницы во взглядах на одну и ту же работу мужчины и женщины могут испытывать на себе давление общественного мнения, предписывающего им различные ощущения при схожей деятельности. Также, возможно, различное отношение к работе мужчин и женщин складывается не только из самой работы, но и из ее отдельных аспектов.

Хотя результаты этого исследования учитывают только данные о рынке труда США, вероятно, они могут быть актуальны и для России — из-за схожести структуры рабочих мест обеих стран.

Также отметим, что сопоставимые данные о настроениях российских работников дает и работа аналитиков Высшей школы экономики, исследующая удовлетворенность различными аспектами работы мужчин и женщин в России. По ее результатам почти по всем параметрам (режим работы, условия труда, профессиональная удовлетворенность) женщины в среднем оценивают рабочие места на несколько процентных пунктов выше, чем мужчины (подробнее см. «Ъ» от 27 ноября 2017 года).

Анастасия Мануйлова.

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