Во Владивостоке на Рудневском мосту идут аварийные работы

Подрядная организация приступила к устройству монолитного бетонного упора для восстановления насыпи конуса путепровода, ведётся монтаж арматурного каркаса. На текущей неделе планируется заливка каркаса бетоном и отсыпка конуса скальным грунтом. На следующем этапе будет проведён ремонт системы ливневой канализации на подходе к мосту со стороны улицы Баляева для предотвращения дальнейшего размытия конуса моста, а также восстановление асфальтобетонного покрытия.