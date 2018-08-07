Во Владивостоке на Рудневском мосту идут аварийные работы

Подрядная организация приступила к устройству монолитного бетонного упора для восстановления насыпи конуса путепровода, ведётся монтаж арматурного каркаса. На текущей неделе планируется заливка каркаса бетоном и отсыпка конуса скальным грунтом. На следующем этапе будет проведён ремонт системы ливневой канализации на подходе к мосту со стороны улицы Баляева для предотвращения дальнейшего размытия конуса моста, а также восстановление асфальтобетонного покрытия.
Напомним, что в июне текущего года специалисты обнаружили просадки грунта на тротуаре и частично на проезжей части подходов к мосту со стороны улицы Баляева. После детального обследования было принято решение провести